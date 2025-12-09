「二十歳のつどい」参加者に「アルコール代謝遺伝子検査」を無償提供【泉大津市・武蔵精密工業・ヘルスケアシステムズが連携】

泉大津市

大阪府泉大津市(市長：南出賢一)は、武蔵精密工業株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：大塚浩史、以下 武蔵精密工業）および株式会社ヘルスケアシステムズ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：瀧本陽介、以下 ヘルスケアシステムズ）と健康づくりの気運醸成、および市民のヘルスリテラシーの向上を目的とした事業連携協定を締結しました。

本協定に基づき、本市が2026年1月12日の「成人の日」に開催する「二十歳のつどい」において、武蔵精密工業が販売する「アルコール代謝遺伝子検査」を同式典に参加する二十歳を迎える若者へ無償提供します。

この取り組みは、市民の未病予防対策を推進する本市の施策の一環として、飲酒が可能となる二十歳の若者が、自身の体質を知り、健康面からお酒との付き合い方を考えるきっかけをつくることを目的としています。

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/senryaku/ppp_torikumi/musashi_healthcaresystems/15094.html

背景・目的

泉大津市では、健康寿命の延伸とQOL（生活の質）の向上をめざし、市民一人ひとりが自分に合った健康づくりに主体的に取り組めるよう、健康状態の見える化を推進してきました。また、本市の健康状況として、男女ともに肝疾患等の標準化死亡比（平成30年~令和4年平均）が全国に比べて高いという課題があり、市民アンケート調査（令和6年度）の結果からは、青壮年期の男性の6人に1人、女性の8人に1人が生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしていることも明らかになっています。

こうした背景から、泉大津市は武蔵精密工業およびヘルスケアシステムズと協働し、2026年1月12日(成人の日)に開催される「二十歳のつどい」にて、二十歳を迎える若者へ武蔵精密工業の「アルコール代謝遺伝子検査」を無償提供する取り組みを実施します。

本取り組みは、泉大津市の未病予防対策施策、武蔵精密工業による検査の測定受託、ヘルスケアシステムズによる企画・調整という三者それぞれの強みを活かした連携の深化によって実現しました。

お酒を飲む・飲まないに関わらず、自分の体質を知ることは、将来の健康を守る第一歩であると考えています。本取り組みを通じて、二十歳を迎える若者が自分に合ったお酒との付き合い方を考える機会を提供し、健やかな未来を築く社会の実現をめざします。

アルコール代謝遺伝子検査とは

本検査は、口腔内の細胞からアルコールを分解する2つの酵素の遺伝子タイプを調べ、お酒に対する体質や飲酒による健康リスクを推し測ることができます。生活習慣改善のアドバイスや適量の理解につながる情報も受け取れます。自分の体質を知ることで、自分に合ったお酒との付き合い方を考える機会を提供します。

代表者のコメント

※表内の記号（×など）は、各遺伝子型の活性の程度を段階的に表しており、「×＝活性が無い」といった一意的な意味ではありません。大阪府泉大津市 市長 南出賢一

泉大津市は、令和5年度に「泉大津市健康づくり推進条例」を施行し、健康づくりの気運醸成とヘルスリテラシーの向上に取り組んでまいりました。今回の武蔵精密工業様およびヘルスケアシステムズ様との連携を通じて、市民一人ひとりが健康づくりに取り組める環境を整備し、病気になる前の段階からの健康づくりを共に推進していきます。 特に、未来を担う二十歳の若者の皆さまには、このアルコール代謝遺伝子検査をきっかけに、ご自身の体質を知り、健やかな未来を築くための貴重な機会として活用していただくことを強く期待しております。

武蔵精密工業株式会社 最高イノベーション責任者 伊作猛

本取り組みは、若い世代が“自分の体質を知る”という行動を通じて、将来の健康を主体的に守るきっかけをつくる、大変意義のあるものだと考えております。

武蔵精密工業は、『笑顔と感謝を拡げる』という行動指針のもと、皆さまの健康づくりに役立つ製品やサービスの開発を進めています。今回、泉大津市様およびヘルスケアシステムズ様と協働できることを大変嬉しく思います。

ニ十歳を迎えた皆さまが、生涯にわたって健康的にお酒と向き合うための一助となることを願い、当社の遺伝子検査キットを提供いたします。本取り組みが、将来の健康リスクを未然に防ぎ、安心して楽しめる社会づくりの一端を担うことを期待しています。

株式会社ヘルスケアシステムズ 代表取締役社長 瀧本陽介

泉大津市様、武蔵精密工業様とともに、本取り組みを進められることを大変光栄に存じます。

当社は、誰もが自分に合った健康的な生活を送れる社会の実現に向けて、検査による“からだの見える化”を通じ、日々の生活習慣と体質のミスマッチをなくすことを使命としています。今回提供する遺伝子検査は、これからお酒と向き合い始める若い世代が、自らの体質を正しく理解し、将来の健康について主体的に考えるための大切な一歩となるものです。

成人を迎える皆さまが、自分らしい健康的なライフスタイルを選び取り、安心して人生を楽しむための礎として、この取り組みがお役に立てれば幸いです。