フロッグウェル株式会社、Salesforceファイル一括ダウンロードツールを開発

フロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小谷直也）は、Salesforceに添付されたファイルを効率的に移行するための一括ダウンロードツールを開発したことを発表いたします。本ツールにより、これまで多大な工数を要していたファイル移行作業を大幅に効率化します。

■背景・課題

Salesforceは、商談、取引先、ケースなど様々なレコードに関連ファイルを簡易に添付できる優れた機能を提供しています。しかし、以下のようなシーンでファイル移行が必要となる際、大きな課題が存在していました。

ファイル移行が必要となるケース

- 本番環境から開発環境へのデータコピー- 組織統合に伴うSalesforce環境の統合- 別システムへの移行やアーカイブ作成- バックアップやコンプライアンス対応

従来の課題

- 手動でのファイルダウンロードによる膨大な作業時間- レコードとファイルの紐付け管理の複雑さ- 大量ファイルの一括処理ができない- ヒューマンエラーによるファイル漏れや誤った紐付けのリスク- 移行作業期間中の業務停止時間の長期化■ソリューション概要

当社が開発した「Salesforceファイル一括ダウンロードツール」は、指定したレコードに関連する全ファイルを自動的に取得し、整理された形でローカル・クラウド環境に保存します。

主な機能

- レコード単位での一括ダウンロード対象レコードを指定するだけで関連ファイルを自動取得。複数レコードの同時処理にも対応し、ContentDocument・Attachmentの両形式をサポート。- 自動フォルダ整理レコードIDごとにフォルダを自動生成し、整った構造で保存。- 大容量ファイルへの対応分割ダウンロード機能により大容量データも安定して取得可能。- 移行作業の効率化ダウンロード済みファイルを移行先システムに一括アップロードでき、移行プロセスを大幅に効率化します。■期待される効果

本ツールの導入により、以下の効果が期待されます。

- 作業工数の削減：手動作業と比較し大幅な工数削減- 移行期間の短縮：数週間かかっていた移行作業を数日で完了- コスト削減：移行作業に関わる人件費の大幅削減- 業務継続性：移行作業中の業務影響を最小化■適用シーン

環境移行

- 組織の分割や統合に伴う大規模移行- クラウド間でのデータ移行

データ管理

- 定期的なバックアップ作成- コンプライアンス要件に基づくアーカイブ- 監査対応のためのデータエクスポート

■フロッグウェルの支援内容

当社では、本ツールを利用し、迅速な移行支援サービスを提供いたします。

- 移行計画の策定と実行支援- パイロット移行による検証サポート- 本番移行時の技術サポート- 移行後の整合性確認と最適化支援

■今後の展開

フロッグウェル株式会社は、本ツールに限らず、Salesforceの活用・運用に便利なツール、サービス開発に継続して取り組んでまいります。

Salesforceのファイルを含む環境移行をご検討のお客様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp/

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム