MVNOサービス「LinksMate（リンクスメイト）」にて、「新規契約事務手数料」と「SIMカード発行手数料」の手数料を変更

株式会社LogicLinks




LinksMate公式サイト　https://linksmate.jp/



株式会社LogicLinks（以下LogicLinks、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：春田 康一）は、MVNOサービス「LinksMate」において2025年12月9日（火）15:00より、ご契約時の手数料のうち「新規契約事務手数料」と「SIMカード発行手数料」の金額を変更することをお知らせいたします。




■手数料の変更内容


「新規契約事務手数料」と「SIMカード発行手数料」の金額がそれぞれ下記の金額に変更となります。



＜改定前＞


新規契約事務手数料：3,300円


SIMカード発行手数料：0円



＜改定後＞


新規契約事務手数料：0円


SIMカード発行手数料：550円




■手数料変更前後の初期費用例



5GBプランにてデータ通信eSIMを新規ご契約された場合：


=========


＜改定前＞


・5GBプラン：858円


・新規契約事務手数料：3,300円


・eSIM新規発行手数料：550円



初期費用合計：4,708円




＜改定後＞


・5GBプラン：858円


・新規契約事務手数料：0円


・eSIM新規発行手数料：550円



初期費用合計：1,408円


=========




5GBプランにてデータ通信物理SIMを新規ご契約された場合：


=========


＜改定前＞


・5GBプラン：858円


・新規契約事務手数料：3,300円


・SIMカード発行手数料：0円


・送料：1,100円（沖縄を含む離島のみ2,200円）



初期費用合計：5,258円




＜改定後＞


・5GBプラン：858円


・新規契約事務手数料：0円


・SIMカード発行手数料：550円


・送料：1,100円（沖縄を含む離島のみ2,200円）



初期費用合計：2,508円


=========





※価格表示はすべて「税込み」です。





手数料変更に関するお知らせはこちら


⇒https://linksmate.jp/news/815/




■「LinksMate」とは


「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF（※）になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。




●株式会社LogicLinks　概要


社名：株式会社LogicLinks


設立：2016年11月25日


資本金：1億2,260万円


代表者：代表取締役社長　春田康一


主な事業：インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業