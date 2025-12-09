MVNOサービス「LinksMate（リンクスメイト）」にて、「新規契約事務手数料」と「SIMカード発行手数料」の手数料を変更
LinksMate公式サイト https://linksmate.jp/
株式会社LogicLinks（以下LogicLinks、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：春田 康一）は、MVNOサービス「LinksMate」において2025年12月9日（火）15:00より、ご契約時の手数料のうち「新規契約事務手数料」と「SIMカード発行手数料」の金額を変更することをお知らせいたします。
■手数料の変更内容
「新規契約事務手数料」と「SIMカード発行手数料」の金額がそれぞれ下記の金額に変更となります。
＜改定前＞
新規契約事務手数料：3,300円
SIMカード発行手数料：0円
＜改定後＞
新規契約事務手数料：0円
SIMカード発行手数料：550円
■手数料変更前後の初期費用例
5GBプランにてデータ通信eSIMを新規ご契約された場合：
=========
＜改定前＞
・5GBプラン：858円
・新規契約事務手数料：3,300円
・eSIM新規発行手数料：550円
初期費用合計：4,708円
＜改定後＞
・5GBプラン：858円
・新規契約事務手数料：0円
・eSIM新規発行手数料：550円
初期費用合計：1,408円
=========
5GBプランにてデータ通信物理SIMを新規ご契約された場合：
=========
＜改定前＞
・5GBプラン：858円
・新規契約事務手数料：3,300円
・SIMカード発行手数料：0円
・送料：1,100円（沖縄を含む離島のみ2,200円）
初期費用合計：5,258円
＜改定後＞
・5GBプラン：858円
・新規契約事務手数料：0円
・SIMカード発行手数料：550円
・送料：1,100円（沖縄を含む離島のみ2,200円）
初期費用合計：2,508円
=========
※価格表示はすべて「税込み」です。
手数料変更に関するお知らせはこちら
⇒https://linksmate.jp/news/815/
■「LinksMate」とは
「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF（※）になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。
----------
----------
●株式会社LogicLinks 概要
社名：株式会社LogicLinks
設立：2016年11月25日
資本金：1億2,260万円
代表者：代表取締役社長 春田康一
主な事業：インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業