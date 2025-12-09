MVNOサービス「LinksMate（リンクスメイト）」にて、「新規契約事務手数料」と「SIMカード発行手数料」の手数料を変更

株式会社LogicLinks

株式会社LogicLinks（以下LogicLinks、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：春田 康一）は、MVNOサービス「LinksMate」において2025年12月9日（火）15:00より、ご契約時の手数料のうち「新規契約事務手数料」と「SIMカード発行手数料」の金額を変更することをお知らせいたします。

■手数料の変更内容

「新規契約事務手数料」と「SIMカード発行手数料」の金額がそれぞれ下記の金額に変更となります。

＜改定前＞

新規契約事務手数料：3,300円

SIMカード発行手数料：0円

＜改定後＞

新規契約事務手数料：0円

SIMカード発行手数料：550円

■手数料変更前後の初期費用例

5GBプランにてデータ通信eSIMを新規ご契約された場合：

=========

＜改定前＞

・5GBプラン：858円

・新規契約事務手数料：3,300円

・eSIM新規発行手数料：550円

初期費用合計：4,708円

＜改定後＞

・5GBプラン：858円

・新規契約事務手数料：0円

・eSIM新規発行手数料：550円

初期費用合計：1,408円

=========

5GBプランにてデータ通信物理SIMを新規ご契約された場合：

=========

＜改定前＞

・5GBプラン：858円

・新規契約事務手数料：3,300円

・SIMカード発行手数料：0円

・送料：1,100円（沖縄を含む離島のみ2,200円）

初期費用合計：5,258円

＜改定後＞

・5GBプラン：858円

・新規契約事務手数料：0円

・SIMカード発行手数料：550円

・送料：1,100円（沖縄を含む離島のみ2,200円）

初期費用合計：2,508円

=========

※価格表示はすべて「税込み」です。

手数料変更に関するお知らせはこちら

⇒https://linksmate.jp/news/815/

■「LinksMate」とは

「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF（※）になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。

●株式会社LogicLinks 概要

社名：株式会社LogicLinks

設立：2016年11月25日

資本金：1億2,260万円

代表者：代表取締役社長 春田康一

主な事業：インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業