第1ターミナル中央ビル5階に成田空港最大規模のスタッフ休憩室「NRTスタッフラウンジ」 オープン！

成田国際空港株式会社

2025年12月16日（火）に、空港内で働く全スタッフが利用可能なスタッフ休憩室「NRTスタッフラウンジ」を第1ターミナル中央ビル5階にオープンいたします。

成田空港では、「全ての空港スタッフの気持ちに寄り添う_愛される空港へ」というES基本方針を掲げ、空港スタッフが快適かつモチベーション高く働き続けられる環境整備に継続的に取り組んでいます。

スタッフアンケートの結果から要望の多かったスタッフ休憩室の環境整備について、国籍や文化、就業時間といった多様なスタッフの要望に応えるべく、旅客ターミナル内のスタッフ休憩室の中では最大の面積を活かしシャワーブースやミーティングスペース、コンビニ※等を備えたより機能的で快適な空間としています。

今後も、基本方針に基づき、定期的にアンケートを行いスタッフのニーズに合わせた施策を実施することで、空港スタッフが持続的に働くことのできる職場環境づくりに積極的に取り組みつつ、成田空港が空港業界における新たな職場のスタンダードとなることを目指します。

※コンビニは2026年1月末オープン予定

施設概要

■場所

第1ターミナル中央ビル ５階（保安検査前エリア）

■面積・席数

255平方メートル （旅客ターミナル内の共用休憩室で最大）・78席

■設備

シャワールーム ：これまでスタッフ休憩室には無かったシャワールームを初めて導入

スタイリングブース ：シャワールーム手前に男女別に身支度を整えられるスタイリングブースを整備

フォンブース ：他の休憩中のスタッフに気兼ねすることなく電話できるフォンブースを設置

ミーティングスペース：カーテンにより仕切っており、面接や打合せが可能

コンビニ ：24時間営業の無人決済店舗を設置※2026年1月末オープン予定

ミニライブラリー ：休憩中に利用可能な成田空港や旅に関する書籍