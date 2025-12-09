【LiTime楽天市場店＆スーパーSALE残り2日！】最後のチャンスをぜひお見逃しなく！
おかげさまで大好評のスーパーSALEも、ついに残り2日となりました。
当店では人気のリン酸鉄リチウム電池シリーズが、いまだけの特別価格でご提供中！
LiTime 楽天市場店 :
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/?sid=415462&l-id=shoptop_shopmenu_search_bar
12V 100Ah Slim 超薄型
わずか6cmの超薄型バッテリー
セール価格：49,980円(税込)
URL:https://item.rakuten.co.jp/amperetime-litime/l12v100-100-slim-ltcp-4-se100-jp/
Bluetooth機能で釣り体験を向上
釣り愛好家のニーズに応えるよう設計され
セール価格：35,080円(税込)
URL:https://item.rakuten.co.jp/amperetime-litime/l12v100-100-tm-bt-4-a100-jp/
Miniサイズの新たな進化
通常の12V100Ah LiFePO4バッテリーより約50%のスペースを節約可能
セール価格：36,880円(税込)
URL:https://item.rakuten.co.jp/amperetime-litime/l12v100-100-xtra-mini-bt-a55-jp/
自己加熱機能&Bluetooth機能
2つの加熱モード機能にアップグレード
セール価格：37,780円(税込)
URL:https://item.rakuten.co.jp/amperetime-litime/l12v100-100-group24-hbt-4-a70-jp/
容量アップグレード 二重用途
燃料式船外機の始動とマリン機器（魚群探知機、トローリングモーター）の電源を供給
セール価格：69,999円(税込)
URL:https://item.rakuten.co.jp/amperetime-litime/l12v165-150-dp-bt-cca1k2-a100-jp/
12V320Ah Mini コンパクト パワー
30%省スペースしながら容量アップ
セール価格：99,999円(税込)
URL:https://item.rakuten.co.jp/amperetime-litime/l12v320-200-mini-bt-4-a130-jp/
LiTime 楽天市場店 :
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/?sid=415462&l-id=shoptop_shopmenu_search_bar