AI Hack提供のAIO分析ツール「AI Hack」が生成AI回答の地域最適化を実現する「検索エリア設定機能」を提供開始

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、この度、AIO（AI Optimization）分析ツール「AI Hack」において、AI回答を国・地域ごとに最適化する新機能「エリア設定機能」を正式にリリースしたことをお知らせいたします。本機能により、日本・米国・欧州・アジアなど主要25エリアを対象に、AIの検索環境を地域別に切り替えて分析することが可能となり、国別比較や海外向けAIO対策をより高精度に実施できるようになります。

■背景

近年、生成AIによる検索・回答体験は急速に広がり、ユーザーが情報を得る主要な手段の一つとなりつつあります。利用者が世界中に拡大する中で、生成AIは各国・地域固有の情報環境や参照ソースを取り込む形で進化し、回答内容を地域ごとに最適化する傾向が強まっています。その結果、同じ質問であっても日本と海外で提示されるブランド、引用される情報、評価のニュアンスが異なるケースが増えています。

このように、AIが地域ごとに異なる情報を参照し、地域単位で最適化されるようになった今、企業には地域別での「AI回答のズレを正確に把握する仕組み」が求められています。今回のエリア設定機能は、こうした課題を解消し、地域差によって生まれるAI上の評価や露出の偏りを適切に捉え、企業のAIO対策の精度向上を支援します。

■エリア設定機能の概要

今回新たに追加されたエリア設定機能は、サービスごとに検索対象となる国・地域を指定し、そのエリアのユーザー視点に最適化されたAI検索結果からAIOスコアを取得できるようにするものです。これにより、地域ごとに異なる検索環境を再現し、地域差が生むAI上の評価や露出の変化をより正確に把握できるようになります。

今回のリリースでは、日本・米国をはじめとする主要国を中心とした以下の25地域が対象で、Google AI Overview、Google AI Mode、GPT-5.1など一部のモデルで利用が可能です。

■AIO分析ツール「AI Hack」(https://service.ai-hack.ai/)の機能詳細

- US - アメリカ合衆国- CN - 中国- DE - ドイツ- JP - 日本- GB - イギリス- FR - フランス- IT - イタリア- CA - カナダ- IN - インド- KR - 韓国- AU - オーストラリア- ES - スペイン- BR - ブラジル- NL - オランダ- MX - メキシコ- ID - インドネシア- SA - サウジアラビア- SG - シンガポール- TH - タイ- MY - マレーシア- VN - ベトナム- PH - フィリピン- SE - スウェーデン- HK - 香港- TW - 台湾

複数の生成AI（ChatGPTなど）に対してプロンプトを投げかけ、その回答内容を多角的に可視化・スコア化するAIO分析ツールです。機能詳細は以下の通りです。

■今後の展望

- 自社コンテンツのAI回答状況の可視化プロンプト（質問文）を登録することで、複数のAI/LLMから回答を取得し、AIの回答状況を可視化- 5つのAIOスコアによる多角的分析優先度スコア、ポジティブスコア、ネガティブスコア、言及量スコア、ドメイン引用スコアなど多角的指標でAIの回答をスコア化- 競合分析自社情報だけでなく、複数の競合企業/サービス情報も同時にスコアリングを行う競合分析

AI Hackでは、国・地域ごとに多様化するAI検索環境を的確に捉えることが、今後のブランド戦略においてますます重要になると考えています。今回のエリア設定機能の提供を踏まえ、今後も分析精度の向上や対応エリアの拡大を進め、企業がグローバル市場でのAI評価を継続的に把握できる環境づくりを強化してまいります。AI活用がビジネスにもたらす価値が一段と高まる中で、企業の意思決定を後押しできるよう、より実用的で信頼性の高い機能開発に取り組んでいきます。

■海外市場向けAIOコンサルティングサービスのご案内

本機能の提供に合わせ、AI Hackの提携先企業であるアウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）とともに、地域単位でのAIO戦略立案・実行を支援する「AIOコンサルティングサービス」を共同で推進してまいります。

アウンコンサルティングは、国内外のマーケティング領域において多くの実績を有しており、各国の検索トレンドやユーザー行動を踏まえたグローバルWeb戦略を強みとしています。今回の機能リリースにより、AI Hackの「エリア設定機能」から得られる国・地域別のAIOデータを基盤に、地域ごとの差異が大きいAI回答上の露出状況や評価傾向を分析し、エリアごとに最適化されたAIO対策の方針設計および改善支援を実施します。

これにより、海外市場向けのプロモーション強化や、地域戦略に基づく優先エリアの選定など、実行性の高い意思決定を行えるようになります。詳細は以下URLよりご覧ください。

https://www.auncon.co.jp/press/release/2025-12-09/

■本件に関するお問い合わせ

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/