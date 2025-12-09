重慶飯店初の試み 聖夜を彩る「クリスマスチキン」をテイクアウト限定で販売

ローズホテル横浜(横浜市中区山下町77番地/総支配人 渡部 一樹)では、2025年12月23日(火)から12月25日(木)の期間、1階「重慶飯店 新館」にて、クリスマスチキンをご予約・テイクアウト限定で販売いたします。




ローストチキン 野菜添え(丸鶏) イメージ

ローストチキン(レッグ) イメージ


クリスマスはご自宅や親しい仲間と集う機会が増える季節。そのニーズにお応えする新しい提案として、重慶飯店 新館から初の「クリスマスチキン」が登場いたします。



ご家族やご友人とシェアして楽しむ「ローストチキン 野菜添え（丸鶏）」は、食卓に置くだけで華やかな存在感を放つ一品。また、お一人1本を楽しめる贅沢感が魅力の「ローストチキン（レッグ）」とともに、シーンに合わせてお選びいただけるよう2種をご用意いたしました。どちらも香味野菜とオイスターソース、ブラックペッパーで丁寧に下味をつけ、じっくりと香ばしく焼き上げることで、ジューシーで深い旨味が口いっぱいに広がります。



さらに、香り高い花山椒の痺れと豆板醤の深みのある唐辛子の辛さが織り成す「特製麻辣ソース」を別添えでご用意いたしますので、辛いものが得意でない方でも召し上がりやすいようチキンそのものの味わいはもちろん、ソースを加えて香りや辛味を深める四川ならではの味変もお楽しみいただけます。



クリスマスのテーブルを華やかに彩る、重慶飯店のクリスマスチキンをぜひご賞味ください。


【クリスマスチキン テイクアウト販売概要】

■販売日時：2025年12月23日(火)～12月25日(木)　お受渡時間 11:30 / 17:00


■販売場所：重慶飯店 新館　〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜内1階


■料金：


ローストチキン 野菜添え (丸鶏)　　1羽 \4,800 (税込)


ローストチキン (レッグ)　　2本セット \2,500 (税込)


■販売方法：Webまたはお電話からの完全予約制 ※当日決済


■お問い合わせ：045-681-6885


■HP：https://www.jukeihanten.com/menu/21063/?shop_id=469



重慶飯店新館 外観


ローズホテル横浜について

1959年に横浜中華街に重慶飯店本館を創業以来、横浜中華街のランドマークでもある「ローズホテル横浜（旧ホテルホリデイ・イン横浜）」をオープン。「食」「泊」をテーマに、全国に展開しております。客室数184室、3つのレストランのほか、大小様々な宴会場を有し、館内はいたるところに飾られた中国絵画や調度品が目を引くノスタルジックなホテルです。






ブランド公式サイト　https://www.rosehotelyokohama.com/



