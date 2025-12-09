育成RPG『デジモンストーリー タイムストレンジャー』有料DLC第１弾「Alternate Dimension」が配信開始！「オメガモンAlter-S」たちが登場するトレーラーも公開中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)で好評発売中の「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」に

おいて、有料DLC第１弾「Alternate Dimension」を配信開始し、最新トレーラーも公開したことをお知らせいたします。

有料DLC 追加デジモン＆エピソードパック１「Alternate Dimension」 配信開始！

「Release Date Trailer」も公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g3e5xLraihc ]

有料DLC デジモン＆エピソードパック第１弾「Alternate Dimension」が配信開始！

本ＤＬＣで進化ルートが解放される究極体デジモン５体は以下となります。

- ブリッツグレイモン

- クーレスガルルモン

- オメガモンズワルトDEFEAT

- オメガモン Alter-S

- オメガモン Alter-B

また、上記デジモンと特別なキャラクターを中心とした追加エピソードもお楽しみいただけます！

暮海杏子

暮海広大の娘

異空間「アカシック・バックドア」で出会う人物

暮海広大

怪事件を捜査する公安部隊の隊長

最新情報はコチラ！

▶公式サイト https://digimonstory-ts.bn-ent.net

▶公式X https://x.com/Digimon_game

有料DLCがお得に購入できるシーズンパスも販売中！

本日配信された追加デジモン＆エピソードパック第１弾「Alternate Dimension」を含む、

有料DLC１～３をまとめてお得に購入できる「シーズンパス」も好評発売中！

時空を歪めし「パラレルモン」が創り出す世界を、余すところなく冒険しよう！

▼詳細は公式サイトをご覧ください▼

https://digimonstory-ts.bn-ent.net/dlc/seasonpass.html

シーズンパス含む、デジタルコンテンツがセットになったダウンロード版好評発売中！

本日配信した追加デジモン＆エピソードパック第１弾「Alternate Dimension」と2～3弾がセットになった「シーズンパス」やコスチュームパック、その他ダウンロードコンテンツがセットになった

ダウンロード版限定の「デラックスエディション」も好評発売中！

シーズンパスは単体販売もございますので、ぜひお買い求めください！

▼その他製品情報は公式サイトをご確認ください。

https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/dl.html

セーブデータを引き継げる体験版配信中！

ゲーム本編の序盤をまるっとプレイできる無料体験版がPlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)でそれぞれ配信中！セーブデータは製品版に引継ぎも可能。

さらに！体験版クリア後は、デジタルワールド・イリアスのエリア探索と一部のダンジョンを楽しめる「セントラルタウン 冒険トライアル」がプレイ可能に！こちらのモードも是非プレイください。

※「セントラルタウン 冒険トライアル」のデータは製品版に引き継ぐことはできません。

▶体験版の詳細はコチラ！

https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/trial/

製品概要

「デジモンストーリー」シリーズ最新作！

世界崩壊の謎を追う中で、人間世界と異世界を跨ぐ冒険、450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPG

▼あらすじ

物語の舞台は日本・東京。

秘密組織のエージェントである主人公は、

とある指令によって新宿を調査する中、

未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に

巻き込まれる。

気がつくと、世界は8年前に戻っていた――

来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。

▼冒険

人間世界と異世界「デジタルワールド・イリアス」を駆け巡る！

▼バトル

戦略的な編成が要となるターン制バトル！

▼育成

育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！

▶公式サイト：https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)

製品基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1976_1_207be4604ae9329067d69eb8eb903b57.jpg?v=202512090457 ]