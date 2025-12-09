育成RPG『デジモンストーリー タイムストレンジャー』有料DLC第１弾「Alternate Dimension」が配信開始！「オメガモンAlter-S」たちが登場するトレーラーも公開中！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)で好評発売中の「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」に
おいて、有料DLC第１弾「Alternate Dimension」を配信開始し、最新トレーラーも公開したことをお知らせいたします。
有料DLC 追加デジモン＆エピソードパック１「Alternate Dimension」 配信開始！
「Release Date Trailer」も公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g3e5xLraihc ]
有料DLC デジモン＆エピソードパック第１弾「Alternate Dimension」が配信開始！
本ＤＬＣで進化ルートが解放される究極体デジモン５体は以下となります。
- ブリッツグレイモン
- クーレスガルルモン
- オメガモンズワルトDEFEAT
- オメガモン Alter-S
- オメガモン Alter-B
また、上記デジモンと特別なキャラクターを中心とした追加エピソードもお楽しみいただけます！
暮海杏子
暮海広大の娘
異空間「アカシック・バックドア」で出会う人物
暮海広大
怪事件を捜査する公安部隊の隊長
最新情報はコチラ！
▶公式サイト https://digimonstory-ts.bn-ent.net
▶公式X https://x.com/Digimon_game
有料DLCがお得に購入できるシーズンパスも販売中！
本日配信された追加デジモン＆エピソードパック第１弾「Alternate Dimension」を含む、
有料DLC１～３をまとめてお得に購入できる「シーズンパス」も好評発売中！
時空を歪めし「パラレルモン」が創り出す世界を、余すところなく冒険しよう！
▼詳細は公式サイトをご覧ください▼
https://digimonstory-ts.bn-ent.net/dlc/seasonpass.html
シーズンパス含む、デジタルコンテンツがセットになったダウンロード版好評発売中！
本日配信した追加デジモン＆エピソードパック第１弾「Alternate Dimension」と2～3弾がセットになった「シーズンパス」やコスチュームパック、その他ダウンロードコンテンツがセットになった
ダウンロード版限定の「デラックスエディション」も好評発売中！
シーズンパスは単体販売もございますので、ぜひお買い求めください！
▼その他製品情報は公式サイトをご確認ください。
https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/dl.html
セーブデータを引き継げる体験版配信中！
ゲーム本編の序盤をまるっとプレイできる無料体験版がPlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)でそれぞれ配信中！セーブデータは製品版に引継ぎも可能。
さらに！体験版クリア後は、デジタルワールド・イリアスのエリア探索と一部のダンジョンを楽しめる「セントラルタウン 冒険トライアル」がプレイ可能に！こちらのモードも是非プレイください。
※「セントラルタウン 冒険トライアル」のデータは製品版に引き継ぐことはできません。
▶体験版の詳細はコチラ！
https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/trial/
製品概要
「デジモンストーリー」シリーズ最新作！
世界崩壊の謎を追う中で、人間世界と異世界を跨ぐ冒険、450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPG
▼あらすじ
物語の舞台は日本・東京。
秘密組織のエージェントである主人公は、
とある指令によって新宿を調査する中、
未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に
巻き込まれる。
気がつくと、世界は8年前に戻っていた――
来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。
▼冒険
人間世界と異世界「デジタルワールド・イリアス」を駆け巡る！
▼バトル
戦略的な編成が要となるターン制バトル！
▼育成
育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！
▶公式サイト：https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)
製品基本情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1976_1_207be4604ae9329067d69eb8eb903b57.jpg?v=202512090457 ]