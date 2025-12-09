育成RPG『デジモンストーリー タイムストレンジャー』有料DLC第１弾「Alternate Dimension」が配信開始！「オメガモンAlter-S」たちが登場するトレーラーも公開中！

　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)で好評発売中の「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」に


おいて、有料DLC第１弾「Alternate Dimension」を配信開始し、最新トレーラーも公開したことをお知らせいたします。



有料DLC　追加デジモン＆エピソードパック１「Alternate Dimension」　配信開始！


「Release Date Trailer」も公開中！



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g3e5xLraihc ]






有料DLC デジモン＆エピソードパック第１弾「Alternate Dimension」が配信開始！


本ＤＬＣで進化ルートが解放される究極体デジモン５体は以下となります。


- ブリッツグレイモン


- クーレスガルルモン


- オメガモンズワルトDEFEAT


- オメガモン Alter-S


- オメガモン Alter-B



また、上記デジモンと特別なキャラクターを中心とした追加エピソードもお楽しみいただけます！



暮海杏子

暮海広大の娘


異空間「アカシック・バックドア」で出会う人物






暮海広大

怪事件を捜査する公安部隊の隊長






最新情報はコチラ！


▶公式サイト　https://digimonstory-ts.bn-ent.net


▶公式X　https://x.com/Digimon_game



有料DLCがお得に購入できるシーズンパスも販売中！





本日配信された追加デジモン＆エピソードパック第１弾「Alternate Dimension」を含む、


有料DLC１～３をまとめてお得に購入できる「シーズンパス」も好評発売中！



時空を歪めし「パラレルモン」が創り出す世界を、余すところなく冒険しよう！



▼詳細は公式サイトをご覧ください▼


https://digimonstory-ts.bn-ent.net/dlc/seasonpass.html



シーズンパス含む、デジタルコンテンツがセットになったダウンロード版好評発売中！





本日配信した追加デジモン＆エピソードパック第１弾「Alternate Dimension」と2～3弾がセットになった「シーズンパス」やコスチュームパック、その他ダウンロードコンテンツがセットになった


ダウンロード版限定の「デラックスエディション」も好評発売中！



シーズンパスは単体販売もございますので、ぜひお買い求めください！



▼その他製品情報は公式サイトをご確認ください。


https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/dl.html



セーブデータを引き継げる体験版配信中！









ゲーム本編の序盤をまるっとプレイできる無料体験版がPlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)でそれぞれ配信中！セーブデータは製品版に引継ぎも可能。



さらに！体験版クリア後は、デジタルワールド・イリアスのエリア探索と一部のダンジョンを楽しめる「セントラルタウン 冒険トライアル」がプレイ可能に！こちらのモードも是非プレイください。


※「セントラルタウン 冒険トライアル」のデータは製品版に引き継ぐことはできません。



▶体験版の詳細はコチラ！


https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/trial/



製品概要




「デジモンストーリー」シリーズ最新作！


世界崩壊の謎を追う中で、人間世界と異世界を跨ぐ冒険、450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPG






▼あらすじ


物語の舞台は日本・東京。


秘密組織のエージェントである主人公は、


とある指令によって新宿を調査する中、


未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に


巻き込まれる。


気がつくと、世界は8年前に戻っていた――


来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。






▼冒険


人間世界と異世界「デジタルワールド・イリアス」を駆け巡る！


▼バトル


戦略的な編成が要となるターン制バトル！


▼育成


育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！







▶公式サイト：https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)



製品基本情報



[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1976_1_207be4604ae9329067d69eb8eb903b57.jpg?v=202512090457 ]