麻辣湯専門店『六星麻辣湯 by Sawada』迷ったらコレ！澤田の定番『ヤミツキッ！麻辣湯』が新登場！
澤田の定番 ヤミツキッ！麻辣湯\1,300
麻辣湯専門店『六星麻辣湯 by Sawada 』
料理人・澤田州平
株式会社LIFE style（本社大阪市北区）は麻辣湯専門店『六星麻辣湯 by Sawada』料理人・澤田州平が具材とスープをセレクトした特別なメニュー澤田の定番『ヤミツキッ！麻辣湯』が新登場！
このたび、6 年連続ミシュランひとつ星を獲得した料理人・澤田州平が新たに手がける新ブランド『六星麻辣湯（リュウシンマーラータン）』が誕生いたしました。花椒の痺れと唐辛子の辛味が織りなす、
旨味を重ねた特製スープに十数種の香辛料を独自にブレンド。辛さだけでなく“香りの旨味” を際立たせました。食べ進むほどに引き込まれる、完成された『ヤミツキッ麻辣体験』をご提供致します。
新鮮な野菜を中心とした約50 種類のトッピング、7 種類の麺、十数種の香辛料を独自にブレンドし、牛・鶏・豚のコラーゲンをたっぷり含んだスープ、そして0 ～ 5 辛まで選べる辛さ調整で気分や
体調に合わせて自分だけの“わたし専用麻辣湯” を楽しめます。
澤田シェフがコレが美味しい！とセレクトしたトッピングの澤田の定番『ヤミツキッ！麻辣湯』は白菜、キクラゲ、卵のかまぼこ、ヒスイ細竹、エノキ、揚げ湯葉、ほうれん草、トマト、豚肉、あさりに1 辛のセットメニュー。辛さや痺れの絶妙なバランスを追求し、誰でも楽しめるようセレクトした麻辣湯をぜひお楽しみください。
店内壁面用の写真やメニューを撮影
■フォトグラファーRina プロフィール
1 9 9 2 年 大阪生まれ。
製菓専門学校を卒業後、ブーランジェとして働く。
しかし、日常にあふれる視覚的美味を表現できていない広告写真に違和感を覚え、写真の世界へ転向する。フードフォトグラファーとして従事する中で、素材の持つ生命力や、一皿に込められた料理人の魂を通して「食」がもたらす歓びや豊かさに触れ、単なる情報伝達ではなくそこに存在する「パッション」が訴えかけてくるような一枚を生み出すことを追求している。
また、本能的行為である食について探求し続けた末、食と生における「思考のエロティシズム」という概念に辿り着き、それをアイデンティとしたアート活動を開始。生の存在に宿る美を視覚的に表現することで、鑑賞者の心に気づきと余韻を残す作品を目指している。
受賞歴
2025 年 第30 回 日本の美術 全国選抜作家展 審査員特別賞受賞
2025 年 The Tokyo International Foto Awards 佳作入賞
2024 年 IPA（The International Photography Awards(TM)）佳作入賞
2023 年 FPA（Professional Food Photography Awards）最優秀賞・ベストスタイリング賞・ゴールドウィナー賞受賞
2023 年 IPA（The International Photography Awards(TM)）佳作入賞
■店舗情報
店舗名 ：六星麻辣湯 by Sawada
業態 ：麻辣湯専門店
住所 ：大阪府大阪市北区芝田1-6-6
TEL ：06-6372-5012
営業時間：日- 木 11：00 ～ 22：00
金・土 11：00 ～ 23：00
定休日 ：無休