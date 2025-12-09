『アズールレーン』より、鉄血空母「アウグスト・フォン・パーセヴァル」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『アズールレーン アウグスト・フォン・パーセヴァル 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
■アズールレーン アウグスト・フォン・パーセヴァル 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：25,960円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：フリュー
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約285mm(台座含む)
【素材】プラスチック・ポリエステル
原型制作：イクリエ
彩色制作：月柳
◇『アズールレーン』より、鉄血空母「アウグスト・フォン・パーセヴァル」が立体化！
フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』から、「アウグスト・フォン・パーセヴァル」が1/6スケールフィギュアで登場！
リアルファー仕様の豪華な衣装が、彼女の威厳と気品を際立たせ、細部までこだわり抜いた造形が存在感を放ちます。
バストや太ももなど、グラマラスなボディラインも忠実に再現され、思わず目を奪われる仕上がりに！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『アズールレーン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21583&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
