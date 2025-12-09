『アズールレーン』より、鉄血空母「アウグスト・フォン・パーセヴァル」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

『アズールレーン アウグスト・フォン・パーセヴァル 1/6スケール 完成品フィギュア』



●アズールレーン アウグスト・フォン・パーセヴァル 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-193818&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■アズールレーン アウグスト・フォン・パーセヴァル 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：25,960円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：フリュー


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約285mm(台座含む)


【素材】プラスチック・ポリエステル



原型制作：イクリエ


彩色制作：月柳





























◇『アズールレーン』より、鉄血空母「アウグスト・フォン・パーセヴァル」が立体化！


フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』から、「アウグスト・フォン・パーセヴァル」が1/6スケールフィギュアで登場！


リアルファー仕様の豪華な衣装が、彼女の威厳と気品を際立たせ、細部までこだわり抜いた造形が存在感を放ちます。


バストや太ももなど、グラマラスなボディラインも忠実に再現され、思わず目を奪われる仕上がりに！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.　


(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



