日本発ラグジュアリーストリートブランド「カタリスト」が伝説的レザージャケットデザイナーのジェフ・ハミルトンとコラボ！

株式会社HAL



日本発ラグジュアリーストリートブランド「CATALIST（カタリスト）」は、NBAやNFL、MLBをはじめとする数々の公式レザージャケットを手がけ、Michael JacksonやKobe Bryant、Jay-Zらを顧客に持つ伝説的レザージャケットデザイナー Jeff Hamilton（ジェフ・ハミルトン）とコラボレーションジャケットをリリースする。





Jeff Hamilton完全監修によるオリジナルレザージャケットは、重厚なレザー表現と、CATALISTの現代的なグラフィック・シルエット設計が融合した、刺繍・パッチ・立体装飾を多用したアートピース仕様。通常、バーシティジャケットの身頃素材といえばウールが定番だが、今作では、コートやハイジュエリーブランドアパレルにも使われる最高峰クラスのカシミヤを95%という異常な混率で採用。圧倒的な軽さ、シルクような肌触り、空気を纏うような保温性、そしてレザーと拮抗する圧倒的な高級感をすべて兼備え、 これまでのバーシティジャケットの概念を完全に更新する存在へと昇華した。

スリーブには、Jeff Hamiltonの代名詞とも言える 肉厚で存在感ある牛革を使用。クラシックなアメリカンスポーツの美学と、現代ラグジュアリーが、素材レベルで真正面から衝突する。



▼アイテム情報

JEFF HAMILTON x CATALIST COLLABOLATION JACKET

商品名 ：Classic Varsity Jacket (White/ Black)

販売価格：\330,000 (税込)

発売日 ：12月13日(土)

取扱店舗：CATALIST 大阪店、名古屋店、ROYAL FLAH 神宮前店、新宿店

在庫数 ：各色20枚限定

Classic Varsity Jacket / BLACKClassic Varsity Jacket / WHITE



▼JEFF HAMILON（ジェフ・ハミルトン）

アメリカを代表するレザージャケット界のレジェンド であり、NBA・NFL・MLB・NACAなど公式ライセンスジャケットを数多く手がけてきた、“スポーツ×ラグジュアリー”を確立した先駆者的デザイナー 。

「Supreme」や「A BATHING APE(R)︎」などのストリートブランドとのコラボ実績もあり。

名前 ： Jeff Hamilton（ジェフ・ハミルトン）

出身 ： アメリカ・ニューヨーク

職業 ： レザージャケットデザイナー

ブランド ： Jeff Hamilton Collection

ジャンル ： レザー / スポーツラグジュアリー / カスタムジャケット



▼CATALIST（カタリスト）

2018年に誕生したラグジュアリーストリートウェアブランドである”CATALIST(カタリスト)”は、破壊と創造をキーワードに、独自性とアート性の強いプロダクトで根強いファンを持つ日本発のラグジュアリーストリートブランドです。アート、カルチャー、ファッション、ミュージックなどジャンルを問わず様々な事象に疑問を投げかけCATALISTというフィルターを通して、そのメッセージを作品へと落とし込み世の中に発信し続けています。

2025年からはファッションブランドとして次なるステージを目指し、日本のみならず、世界に向けて挑戦をスタート。ブランドのメッセージでもある”NO CROSS,NO CROWN

(苦難なくして栄光なし)”は「ストリートから成り上がる」 そんな夢と野望とロマンの詰まったブランドであり続けたい。というCATALISTの精神と理念を表現しています。

「ED HARDY」や「IF&CO」とのコラボ実績もあり。



Instagram https://www.instagram.com/cvtvlist_official/

OnlineStore https://cvtvlist.com/



■ 本件に関するお問い合わせについて

CATALIST 広報担当

info@cvtvlist.com



■ 会社概要

会社名：株式会社HAL

本社 ：東京都目黒区青葉台1-15-3 AK-4ビル 1F-B

代表者：山口伸彦