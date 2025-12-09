株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、マウス機能にAI音声認識AmiVoiceと生成AIを連携した新アプリ「AmiVoice トークマウス（アミボイス トークマウス）」を、2025年12月9日（火）よりApp Storeにて配信開始しました。本アプリは無料（一部機能は有料オプション）でご利用いただけます。

「AmiVoice トークマウス」は、iPhoneやiPadなどのiOS端末の画面をタッチすることで、Windows PCのマウス・キーボード操作を代替し、外出先でもスマートなPC操作を可能にする革新的なアプリケーションです。

国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを用いて、iOS端末に話しかけるだけで簡単に音声入力を行うことができ、入力結果はPC上のエディタエリアに表示されます。

さらに、外出先などPCが手元にない場合でも、iOSアプリ上に音声入力によるメモを残すことが可能です。PCが利用可能なタイミングで、iOS端末の画面をタップすることで、メモの内容を簡単にPCへ転送することができます。

また、オプションとして生成AIを活用した校正・推敲・要約機能もご用意しており、よりスムーズな文章作成をサポートします。

アドバンスト・メディアでは、「ヒトにやさしい、ヒト主導のインターフェースを提供することで、ハードウェアとのソフトコミュニケーションの実現」を目指し、革新的なサービスの開発に取り組んでまいります。

ダウンロード方法

※ご利用のPCとスマートデバイスそれぞれに、アプリをダウンロードする必要があります。

アプリ概要

「AmiVoice トークマウス」特長

１．外出時のマウスの携帯は不要

iPhoneまたはiPadなどのiOS端末を携帯することで、外出時にマウスを持ち歩く必要がなくなります。カフェや出張先など、限られたスペースでもスマートにPC操作が可能です。

２．音声入力×iOS端末で直感的な操作性を実現

iPhoneやiPadなどのiOS端末の画面をタッチすることで、Windows PCのカーソルを操作できます。また、AI音声認識AmiVoiceを活用した音声入力が可能です。入力結果はPC上のエディタエリアに表示されるため、視線をiOS端末に移すことなく、認識結果を確認しながら、記録作業をより効果的に進めることができます。さらに、iOS標準キーボードによる文字入力にも対応しているため、PC操作に不慣れな方でも簡単にご利用いただけます。

３．国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceで高精度なテキスト化を実現

音声入力には、当社が25年以上にわたり培ってきたノウハウと膨大なデータを活用した国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを採用。自然な話し言葉を高精度にテキスト化します。

4．「単語登録機能」により、専門用語やパーソナライズ化した辞書の作成が可能

「単語登録機能」により、独自の音声認識辞書を作成し、専門用語や固有名詞もスムーズに認識可能です。

5．外出先でも手軽に記録を残せる「音声認識メモ機能」と「画像転送機能」搭載（利用上限あり）

外出先など、PCが手元にないときでも「AmiVoice トークマウス」のiOSアプリ上に音声入力で記録を残せる「音声認識メモ機能」を搭載。PCが近くにあるタイミングでiOS端末の画面をタップすることで、メモした内容を簡単にPCへ転送できます。加えて、iPhoneやiPadなどのiOS端末で撮影した写真を、他のアプリを介さずにPCへ直接転送できるため、記録や資料作成がよりスムーズになります。なお、「音声認識メモ機能」と「画像転送機能」はそれぞれ毎月5点まで無料でご利用いただけます。6点目以降については、オプションとして有償でご利用いただけます。

６．生成AIを活用した校正・推敲・要約も可能（オプション）

オプションとして、GPT-4 Omniと連携した校正・推敲・要約機能を利用できます。「誤字脱字を修正して」、「簡単にまとめて」などの基本プロンプトをご用意しているほか、ユーザーが自由にプロンプトを設定することが可能です。校正・推敲・要約後の文章はワンタップでPC画面上のカーソル位置に簡単に転送できます。

※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

