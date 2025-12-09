LSX IIより2つの新色が登場

株式会社KEF JAPAN

＜KEF（ケーイーエフ）＞は、LSX IIから2つの新色アンバーヘイズとコットンホワイトを2025年12月9日(火)発売します。

KEFでは、音を絶対的な精度で再現すること、それがHi-Fiの究極的なゴールであり、原音そのままのピュアでナチュラルな体験を生み出します。LSX IIのようなコンパクトなワイヤレスHi-Fiシステムにおいて、ご自宅での物理的な存在感も同様に重要です。

この理念に基づき、カラーと素材が住空間の体験をどのように形作るかを絶えず研究しています。最新のインテリアトレンドを調査し、「ソウルフル・ミニマリズム」や「AIメタモルフォーシス」といったデザインテーマに沿って、LSX IIコレクションに2つの新たなカラー「アンバーヘイズ」と「コットンホワイト」を導入します。

マイケル・ヤングとKEFが共同でデザインした新色は、ファブリック付きのキャビネットで、ご自宅のインテリアとマッチしながら、リアルな高音質を実現します。コットンホワイトは穏やかな静けさを表し、アンバーヘイズは自信と温もりを醸し出します

これらの新色はLSX IIの個性を新たに表現し、リスナーの皆様がKEFのシグネチャーサウンドを、ご自身の美的感覚にさらに完璧に調和させられるようにします。

LSX II に関して

希望小売価格 198,000円（税込・1セット）

LSX IIはオールインワンスピーカーシステムLSXの第2世代です。より高解像度でバランスのとれたサウンドと包括的な接続性を実現するためにアップグレードされました。AirPlay 2、Chromecast、Spotify、Tidalなど、あらゆるものをストリーミングしたり、LSX IIをノートパソコン、テレビ、その他多くのデバイスにシームレスに接続するだけで、簡単に楽しめます。

■LSX II 製品ページ： https://jp.kef.com/products/lsx-2

■販売店舗

直営店：KEF Music Gallery(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery) / 公式オンラインストア(https://jp.kef.com/)

KEF正規販売店(https://jp.kef.com/pages/store-locator)

KEF Connectアプリ

最新のKEF Connectアプリは、手元でスピーカーを即座にコントロールすることができます。セットアップもアプリのオンボードプロセスによって簡単に完了。ストリーミング、コントロール、設定のための接続もスムーズで、オーディオをパーソナライズしてさらに使いやすく設定することができます。

Google Play:

https://apps.apple.com/jp/app/kef-connect/id1512439427

App Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kef.connect&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kef.connect&hl=ja&gl=US)

KEF Music Gallery TOKYO

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目5番6号

表参道駅より徒歩2分

KEFオンラインストアお問合せフォーム

https://jp.kef.com/pages/contact-us

KEF について

1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。

BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。

オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。

本リリース及びマーケティングに関するお問い合わせ

KEF Japan PR pr.jp@kef.com