【1/21（水）会場開催セミナー】2026年 オフィスづくりのニュースタンダード
不動産総合コンサルティング会社の三菱地所リアルエステートサービス株式会社（本社：東京都千代田区）とオフィスデザイン・空間デザインを手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区）は、2026年１月21日に「2026年 オフィスづくりのニュースタンダード」セミナーを開催します。
本セミナーでは、三菱地所リアルエステートサービス株式会社、株式会社ヴィスの専門家が2026年のオフィスマーケット見通しと移転検討の重要ポイント、最新のオフィストレンドと2026年を見据えたデザイン戦略を解説します。今後のオフィス戦略を具体化するためのヒントが得られる内容です。
会場開催では、講演後に株式会社ヴィスのオフィス見学ツアーも開催します。
このような方におすすめ
・2026年のオフィスマーケット動向を把握し、今後の判断材料を整理したい方
・移転・再配置の検討に向けて、押さえるべきポイントを明確にしたい方
・働き方・組織課題に応える実効性のあるオフィスの作り方を知りたい方
開催概要
※会場・WEB開催、いずれかご都合のよい日時をお選びください。
会場開催
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102049/table/155_1_e0cf9096a9329238ffcb78a8758aee28.jpg?v=202512090457 ]
WEB開催（アーカイブ配信）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102049/table/155_2_b08a291e52518b6bbb85f6948bbe28e8.jpg?v=202512090457 ]
セミナーテーマ・登壇者
最新オフィス動向解説！
～2026年オフィス市況の見通しと移転検討時の重要ポイント～
三菱地所リアルエステートサービス株式会社
賃貸事業グループビル営業部三課長
小笠原 啓史
リニューアル前に知っておきたい、
オフィスの価値を最大化させる方法
株式会社ヴィス 執行役員
株式会社ワークデザインテクノロジーズ 事業責任者
小川 慧
クロストーク開催
「オフィス仲介」と「オフィスデザイン」のプロによるクロストークを開催！
オフィスのこれからについて、今知っておきたいポイントを解説いたします。
株式会社ヴィス オフィス見学ツアー開催
講演終了後、株式会社ヴィスのオフィス見学ツアーを開催いたします。
※会場参加者限定のご案内となります。
注意事項
※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※本セミナーは法人様限定です。所属企業のメールアドレスでお申し込みください。
※申込者多数の場合は抽選となる場合があります。
※ご同業の方からのお申し込みはご遠慮いただいております。
■三菱地所リアルエステートサービス株式会社について
総合不動産業を営む三菱地所のグループ会社として、不動産売買の仲介・コンサルティング事業、ビル・住宅の賃貸事業、及びパーキング経営支援等を行っております。長年培ったノウハウと実績、また、三菱地所グループのネットワークをいかし、皆様の多様なご要望にお応えしております。
社 名 ︓三菱地所リアルエステートサービス株式会社
本社所在地︓東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ11階
代表取締役︓清水 秀一
事業内容 ︓不動産の仲介・コンサルティング及び鑑定 、ビル・住宅の賃貸等
設 立 ︓1972年12月20日
コーポレートサイト :
https://www.mecyes.co.jp/