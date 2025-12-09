“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)〈ルビーグレープフルーツ〉」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)」シリーズから、「-１９６〈ルビーグレープフルーツ〉」を２０２６年２月３日（火）より全国で期間限定新発売します。

“果物がおいしいチューハイ”「-１９６」シリーズは、今の時代の新スタンダードチューハイを目指し、約２年間にわたる調査で得られたＲＴＤへのお客様のニーズを基に開発を進めた商品です。今年７月の新発売以来、果物のみずみずしい味わいや爽やかなパッケージにもご好評いただき、１０月までの累計販売数量は、年間販売計画を上回る６,０００万本※を達成しました。

※３５０ml換算

今回は、〈ルビーグレープフルーツ〉を限定発売し、同シリーズのファン拡大とＲＴＤ市場のさらなる活性化を目指します。

●中味・パッケージについて

中味は、当社独自の“-１９６℃製法”によるルビーグレープフルーツ浸漬酒を使用し、当社ならではのブレンド技術によって、“ルビーグレープフルーツを食べた瞬間”を連想させる甘酸っぱくみずみずしい味わいをお楽しみいただけます。

パッケージは、ルビーグレープフルーツの鮮やかな赤色の果肉をイメージした背景に、果実のイラストと「-１９６」のロゴを中央に配し、シンプルかつ直感的においしさが伝わるデザインを目指しました。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

-１９６(イチキューロク)〈ルビーグレープフルーツ〉

３５０ml・１５９円・５％

５００ml・２１６円・５％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年２月３日（火）

▼発売地域 全国（期間限定）

▼品目 リキュール

▼「-１９６」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/rtd/196/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上