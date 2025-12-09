2026 Miss SAKE 愛知大会開催決定！

一般社団法人Miss SAKE

Miss SAKE 愛知事務局は、2026年2月20日に「2026 Miss SAKE 愛知大会」をヒルトン名古屋にて開催いたします。

開催概要

大会名：2026 Miss SAKE 愛知大会

日 程：2026年2月20日（金）

開 場：18時00分

開 演：18時30分

終 演：21時予定

会 場：ヒルトン名古屋「扇の間」（愛知県名古屋市中区栄1-3-3）

VIP席： 35,000円(税込)

S席 ：30,000円(税込)

※全席コースディナー及びドリンク付き

チケットはVIP席（35,000円）とS席（30,000円）を販売しています。

※ご購入はこちら(https://miss-sake-aichi.stores.jp/)から

2026 Miss SAKE 愛知の誕生を、皆様ご期待ください。

「Miss SAKE」のこれまでの活動

Miss SAKEは、伝統ある日本酒と日本文化の魅力を、日本国内外に発信する美意識と知性を身につけたアンバサダーを選出する目的で一般社団法人Miss SAKEが主催、2013年9月よりスタートいたしました。外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと開催された2013年10月開催の選考会において、初代の「2014ミス日本酒（2014 Miss SAKE）」が誕生。それより12年間、日本国内だけでなくハワイ、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ミラノ、バルセロナ、シドニー、デリー、サンパウロ、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間450件以上行っております。

2016年度には、海外初となる Miss SAKE USAがニューヨークで選出され、その後香港、ベトナム、オーストラリア、インドなどでも大会を開催いたしました。米国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化事業」と報じられ、高く評価されました。2025年はフィリピン、タイでのMiss SAKE コンテストを開催し、13年目となる2026 Miss SAKE では、国内の各地方大会、海外大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化事業として、発展し続けていきます。

詳細・お問い合わせ先

・公式ホームページ：https://misssake-aichi.org/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/misssakeaichi/ （@misssakeaichi）