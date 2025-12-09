「ＴＨＥ ＰＥＥＬ(ザ ピール)〈レモン〉ＡＬＣ.５％」パッケージリニューアル新発売

写真拡大 (全3枚)

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ(ザ ピール)〈レモン〉ＡＬＣ.５％※」のパッケージをリニューアルし、１２月中旬以降順次、全国で新発売します。


※「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉」より商品名を変更



「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」は、ＲＴＤを日頃飲用しないビールユーザーに、本格的な味わいのＲＴＤを食事中にもお楽しみいただきたいとの思いから今年４月に新発売した、“果皮でつくったサワー”です。


今回、“果皮でつくったサワー”の訴求を強化するべく、パッケージをリニューアルし、さらなるファン拡大を目指します。



●パッケージ・商品名について


パッケージは、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」のこだわりをより感じていただけるよう、レモン果皮のイラストと「果皮でつくったサワー」の文言を目立たせることで、レモン果皮の印象を強化しました。また「無糖」の文言によって、果皮由来の甘くない味わいを分かりやすく表現しました。


商品名は、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.５％」に変更することで、中味の特長を訴求しています。




―　記　―


▼商品概要


商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


ＴＨＥ ＰＥＥＬ(ザ ピール)〈レモン〉ＡＬＣ.５％


３５０ml・１６７円・５％


５００ml・２２８円・５％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２５年１２月中旬以降順次



▼発売地域　　　　全国



▼品目　　　　スピリッツ



▼「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」ホームページ


http://suntory.jp/PEEL/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上