「ＴＨＥ ＰＥＥＬ(ザ ピール)〈レモン〉ＡＬＣ.５％」パッケージリニューアル新発売
サントリーホールディングス株式会社
サントリー（株）は、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ(ザ ピール)〈レモン〉ＡＬＣ.５％※」のパッケージをリニューアルし、１２月中旬以降順次、全国で新発売します。
※「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉」より商品名を変更
「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」は、ＲＴＤを日頃飲用しないビールユーザーに、本格的な味わいのＲＴＤを食事中にもお楽しみいただきたいとの思いから今年４月に新発売した、“果皮でつくったサワー”です。
今回、“果皮でつくったサワー”の訴求を強化するべく、パッケージをリニューアルし、さらなるファン拡大を目指します。
●パッケージ・商品名について
パッケージは、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」のこだわりをより感じていただけるよう、レモン果皮のイラストと「果皮でつくったサワー」の文言を目立たせることで、レモン果皮の印象を強化しました。また「無糖」の文言によって、果皮由来の甘くない味わいを分かりやすく表現しました。
商品名は、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.５％」に変更することで、中味の特長を訴求しています。
― 記 ―
▼商品概要
商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数
ＴＨＥ ＰＥＥＬ(ザ ピール)〈レモン〉ＡＬＣ.５％
３５０ml・１６７円・５％
５００ml・２２８円・５％
※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません
▼発売期日 ２０２５年１２月中旬以降順次
▼発売地域 全国
▼品目 スピリッツ
▼「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」ホームページ
http://suntory.jp/PEEL/
