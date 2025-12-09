音楽の街浜松 楽器演奏が楽しめる賃貸住宅「クレール奏（かなで）ＫＯＭＡＴＳＵ」誕生

株式会社 アセットクローバー

「ヤマハ」「カワイ」「ローランド」といった世界的な楽器メーカーが誕生し、数々のコンクール、市民参加型の音楽イベントが開催される「音楽の街 浜松」。プロアマ問わず多くの音楽愛好者が暮らしています。しかし、賃貸市場においては、入居者間の騒音トラブル回避のために「楽器演奏不可」とする賃貸住宅がほとんど。2025年12月8日時点（SUUMO調べ）浜松市中央区・浜名区・天竜区において、

賃貸住宅募集数 131,300戸のうち、楽器相談可はわずか483物件（0.36％）

演奏会・発表会本番前の調整、仕事終わりの趣味の時間など、音楽愛好者が周囲の環境を気にすることなく、安心して演奏、声楽練習のできる住環境は明らかに不足しています。この課題に応えるため、当社では防音性能を高めた新築賃貸住宅 音楽マンション「クレール 奏 KOMATSU」を、2026年1月に開設したします。

■「音を楽しむための特別仕様」～演奏のための防音・遮音対策～

・防音建具の採用

・全室ペアガラス

・インフィルプラス二重窓

・壁面の吸音性向上に寄与する「付けなげし」の設置

■「音楽動画配信・クリエイター活動にも対応」

・高速Wi-Fi、無料インターネット完備

・ｅスポーツ、演奏動画配信可能

■「安心・セキュリティ」

・防犯カメラ3台設置 高級楽器を持つ入居者を見守る防犯体制

・スマホ対応・遠隔解除・顔認証が可能な最新型オートロック

■敷地・設備

・駐車場20台／ＥＶ充電設備（2026年夏頃設置予定）

・駐輪場／バイク置場

さらにエアコン・浴室暖房乾燥機付ユニットバス（1坪タイプ）、追い焚き機能、温水洗浄便座・ビルトインコンロ・宅配ボックス・独立洗面台・光テレビ・備え付け照明等「2025年賃貸住宅の人気設備を標準完備しています。

■音楽を軸にしたコミュニティ形成

本物件を皮切りに、今後も毎年1棟（12戸～15戸）程度の供給を計画しています。また、入居者同士の交流や音楽発表の場として、完成後3年を目安に「奏（かなで）音楽会」の定期開催を予定。将来的には地域の皆様との交流ができる「街角コンサート」など、浜松の音楽文化に貢献できるようなコミュニティスペースを目指します。

■物件概要

物件名 ：「クレール奏 ＫＯＭＡＴＳＵ」

所在地 ：浜松市浜名区小松 3184番1（免許センター近く／遠鉄小松駅まで徒歩14分）

構 造 ：鉄筋コンクリート造3階建

用 途 ：1LDK × 12戸（専有面積44.08平方メートル ベランダ6.2平方メートル ）

賃 料 ：74,000 ～ 77,000円（共益費込み）※駐車場別途

完成予定：2026年1月末

入居開始：2026年2月末

外観イメージ

■「クレールマンション」ブランドについて

「CLAIR ～ 明るく晴れわたった空 ～ 」。当社が展開するオリジナル賃貸住宅ブランドです。長期にわたり入居者に選ばれる物件であるため、品質「クオリティ」と居心地「コンフォート」の両立を追求しています。

「クレール 奏 タイプ」

■ お問い合わせ先

株式会社アセットクローバー

浜松市中央区和地山1丁目7-202

代表取締役 竹村 謙一

TEL 053-476-6001

設立：2006年7月19日 （来年は創業20周年！）

ＨＰ https://www.assetclover.com/

E-MAIL info@assetclover.com

「お客様に心を尽くす。皆様と共に地域経済発展と豊かで住みよい郷土つくりに貢献する」

30年間の不動産取引の実績をもとに、居住用賃貸から、事業用賃貸、コインパーキング、コンテナBOXまで、土地の可能性を最大限に活かすご提案を行います。