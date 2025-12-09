「ほろよい〈ストロベリー＆バニラ〉」期間限定新発売

写真拡大 (全5枚)

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、「ほろよい〈ストロベリー＆バニラ〉」を２０２６年２月３日（火）から全国で期間限定新発売します。



「ほろよい」は、やさしい味わいで心地よく楽しめるアルコール度数３％のお酒として、２００９年の発売以来、幅広い年代のお客様からご支持いただいているロングセラーブランドです。また、多彩な味わいのラインナップにもご好評いただいています。



今回は、〈ストロベリー＆バニラ〉を限定発売することで、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。



●中味・パッケージについて


中味は、いちごの甘酸っぱさとバニラの風味を楽しめる、デザートのようなおいしさを目指しました。


パッケージは、赤色やピンク色のベースカラーを缶の表・裏で分けるとともに、アルファベットのロゴを全面にあしらい、２種類の華やかなデザインに仕上げました。



―　記　―


▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


「ほろよい〈ストロベリー＆バニラ〉」


３５０ml　　１５９円　　３％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２６年２月３日（火）



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▼品目　　　　リキュール



▼「ほろよい」ホームページ


http://suntory.jp/HOROYOI/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上