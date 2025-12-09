「ほろよい〈ストロベリー＆バニラ〉」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「ほろよい〈ストロベリー＆バニラ〉」を２０２６年２月３日（火）から全国で期間限定新発売します。

「ほろよい」は、やさしい味わいで心地よく楽しめるアルコール度数３％のお酒として、２００９年の発売以来、幅広い年代のお客様からご支持いただいているロングセラーブランドです。また、多彩な味わいのラインナップにもご好評いただいています。

今回は、〈ストロベリー＆バニラ〉を限定発売することで、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて

中味は、いちごの甘酸っぱさとバニラの風味を楽しめる、デザートのようなおいしさを目指しました。

パッケージは、赤色やピンク色のベースカラーを缶の表・裏で分けるとともに、アルファベットのロゴを全面にあしらい、２種類の華やかなデザインに仕上げました。

― 記 ―

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

「ほろよい〈ストロベリー＆バニラ〉」

３５０ml １５９円 ３％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年２月３日（火）

▼発売地域 全国（期間限定）

▼品目 リキュール

▼「ほろよい」ホームページ

http://suntory.jp/HOROYOI/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上