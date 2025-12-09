「ほろよい〈ストロベリー＆バニラ〉」期間限定新発売
サントリーホールディングス株式会社
サントリー（株）は、「ほろよい〈ストロベリー＆バニラ〉」を２０２６年２月３日（火）から全国で期間限定新発売します。
「ほろよい」は、やさしい味わいで心地よく楽しめるアルコール度数３％のお酒として、２００９年の発売以来、幅広い年代のお客様からご支持いただいているロングセラーブランドです。また、多彩な味わいのラインナップにもご好評いただいています。
今回は、〈ストロベリー＆バニラ〉を限定発売することで、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。
●中味・パッケージについて
中味は、いちごの甘酸っぱさとバニラの風味を楽しめる、デザートのようなおいしさを目指しました。
パッケージは、赤色やピンク色のベースカラーを缶の表・裏で分けるとともに、アルファベットのロゴを全面にあしらい、２種類の華やかなデザインに仕上げました。
― 記 ―
▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数
「ほろよい〈ストロベリー＆バニラ〉」
３５０ml １５９円 ３％
※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません
▼発売期日 ２０２６年２月３日（火）
▼発売地域 全国（期間限定）
▼品目 リキュール
▼「ほろよい」ホームページ
http://suntory.jp/HOROYOI/
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
以上