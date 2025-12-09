新井亨の華僑経営セミナーを12月13日に日本外国特派員協会にて行います。メゾン・レオナール倶楽部会員とライオンズクラブの方には特別料金でご案内。
【開催概要】
■日時
2025年12月13日（土）
受付：17:00
本会：17:30～19:30
■会場
公益社団法人 日本外国特派員協会（FCCJ）
東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル 5階
■アクセス
地下鉄 日比谷駅（三田線）／二重橋前駅（千代田線）／有楽町駅（有楽町線）
・ B7出口：地上すぐ右手に二重橋ビル
・ B5出口：ビル直結 地下1階より
「ROTI」前のエレベーターにて5階へお越しください。
【ご参加費】
メゾン・レオナール倶楽部（なかた国際行政書士オフィス）会員様
当日：10,000円
ゲストの皆様
当日：18,000円
事前振込：15,000円
ライオンズクラブ メンバー
当日：18,000円
事前振込：15,000円
ライオンズクラブ支部メンバー
当日：18,000円
事前振込：12,000円
【ご留意事項】
・定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。
・当日現金支払いの方は、お釣りのないようご準備をお願いいたします。
・会場手配の都合上、ご参加キャンセルの場合の返金は原則として承っておりません。
何卒ご了承のうえお申し込みくださいますようお願い申し上げます。
■ なかた国際行政書士法務オフィス
-主な業務：資金調達・企業法務支援-
・決算書作成／財務分析／資金・利益管理
・補助金申請（元省庁職員・審査官）採択率100％
・助成金：全国No.1実績社労士チーム
・融資・投資家マッチング・クラウドファンディング
・採用・定着支援（採用定着士協会）
・海外展開支援・国際契約対応
【お問い合わせ】
なかた国際行政書士法務オフィス
代表：中田 佳子
東京都新宿区西新宿センタービル49階
Email：info@nakata-law.net
TEL：03-6823-7110
業務時間：10:00～17:00
新井亨著「日本人だけが知らないシン・華僑の教え」
【あなたが知っている華僑はもう古い。「シン・華僑」が大切にする、
新時代ビジネスの成功法則に学べ】
NVIDIA、zoom、YouTube、TSMC……。
これらの世界的テック企業に共通するのは、
何でしょうか？
創業者がいずれも「華僑」であるという点です。
海外に移住し、
完全アウェイの環境で
ゼロからビジネスを立ち上げて
世界中で成功を収めています。
「今さら、華僑の成功哲学？」
と思っている人がいるかもしれません。
そんなあなたに
お伝えしたいことがあります。
あなたが知っている
華僑の教えはもう古い。
華僑はつねに時代に合わせて進化し、
冒頭でお伝えしたような
世界的企業を創業・成功させ続けており、
今や、東南アジアはもとより、
中東、欧州、アフリカに至るまで、
世界中でビジネスを成功させています。
本書では、
最新の華僑を「シン・華僑」と位置付け、
完全アウェイのなかで
ビジネスを成功し続ける秘密、
「シン・華僑」の成功哲学を完全公開します。
著者は、
日中でビジネスを成功させ、
華僑と深い交流を持ち日本人実業家と、
世界的な成功を収め、
20年以上にわたって日中友好交流活動に尽力している
シン・華僑という最強コンビ。
「シン・華僑」の教えを取り入れて、
あなたのビジネスと人生を成功に導く
ヒントが満載の１冊です。
書籍名 ： 日本人だけが知らないシン・華僑の教え
著者 ： 新井 亨／鄭 剣豪
ページ数： 292ページ
「日本人だけが知らないシン華僑の教え」は世界を駆ける華僑の戦略、
そして「リスクをチャンスに変える独自のビジネスマインド」。
アジア・アフリカ・中東など新興国で急成長を遂げる現代の華僑のリアルな事例も多数収録。
変化の激しい現代において、「学ばないこと」は最大のリスク。
世界と戦うすべてのビジネスパーソンに捧げる、知識の武器であり、人生の羅針盤となる一
冊として自信を持っておすすめできる書籍です。
新井 亨
新井 亨（あらい とおる）
ARAIインベストメント代表、サブスクD2C総研代表取締役、AZ日本AIロボット株式会社ファウンダー、年商1000億以上の企業のサポートも行なうサブスクD2C業界の第一人者。University of Wales MBA卒業。北京へ留学し在学中に貿易会社事業などで起業。その後不動産、美容、貿易など複数ビジネスを成功させたシリアルアントレプレナー（連続起業家）。帰国後、上場企業などの相談役など、複数の会社の経営に携わり圧倒的な成果を収める。そのノウハウと実績が評価され、上場会社とのセミナーを全国で行なっている。サブスク事業やSaas事業のクライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。2024年１月、東京証券取引所プロマーケット市場へ新規上場を果たす。
海外での経営実績が豊富で、シンガポールや中国・香港・台湾などアジアを中心とする財閥企業や華僑系企業とのネットワークを持つ。日本初となる双腕AI搭載バリスタカフェロボットを企画販売、AIロボットとサブスクを組み合わせたビジネス特許も保有している、日本の素晴らしい技術を世界中へ発信するためAZ日本AIロボット株式会社の共同創業者として経営参画。人間とAIロボットが助け合う(共存する)社会を目指している。AI（人工知能）×ロボットを組み合わせ、地方創生や少子高齢化、労働力不足などの社会問題解決を行う取り組みを行っている。健康とお金のプロフェッショナルとして医療法人の理事にも就任し、病院経営もおこなっている。
