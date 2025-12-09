ダンプカーデータマネジメントシステム「DUMPLUS(ダンプラス)」を共同開発

株式会社鴻池組

株式会社鴻池組（本社 大阪市中央区 代表取締役社長 渡津弘己）は、日本コンピュータシステム（NCS）株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：川部弘明)と共同で、ダンプカーのデータマネジメントシステム「DUMPLUS(ダンプラス)」を開発しました。建設現場の生産性向上を目指し、【「経験と勘」から「データと戦略」の土運搬へ】をコンセプトに、運搬物の管理情報、ダンプカーの位置情報・走行情報を集約し、現場マネジメントを強力にサポートします。

開発の背景

本システムは、「ダンプカー運行状況をリアルタイムにデータとして把握したい」という現場のニーズにこたえるため開発しました。システムから得られたデータを活用し、効率的な車両計画や工程見直しを行うことで、現場の業務を大幅に簡素化し、管理者の負担軽減を実現します。加えて、土運搬計画の立案、稼働状況の可視化、予実管理機能などにより、現場の生産性向上と資産効率の最大化を目指します。

特徴的な機能

上記の現場ニーズに応えるため、また目的とする業務効率化、負担軽減や生産性向上のため、本システムは以下の機能を備えます。

- AIを活用した運搬計画提案機能- 稼働率、走行速度、待機時間などの詳細な稼働状況を可視化- 走行ルートや速度違反箇所などを地図上に表示運転履歴 表示画面システム管理画面

天候や現場固有のデータ等の外部情報を分析し、最適な運搬計画を自動提案することで、経験の浅い管理者でも活用可能となります。

建設現場のリアルタイムな工程改善、土運搬作業とそれに付随する検査業務の効率化を図り、抜本的な生産性向上を実現します。また、実績と計画の差異を一目で確認でき、適切な工程管理が可能となります。

今後の展開

2025年12月より本システムの社内現場運用を開始し、実際の建設現場における運用データの蓄積と検証を進めております。現場での実証実験を通じてシステムの機能向上と操作性の改善を継続的に図り、より実用性の高いソリューションへと発展させてまいります。2026年からは、社内での運用実績と改良を重ねたシステムの外部販売を開始する予定です。建設業界全体のDX推進に貢献するため、他社様にもこの革新的な運行管理システムを提供し、業界全体の生産性向上に寄与したいと考えております。