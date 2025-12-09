「不動産業界用語ガチャ」の収益を地元野球チームに寄付しました！

ネクスウェイブ株式会社

2025年11月29日、ネクスウェイブ株式会社(本社：福岡県福岡市、代表：木下晃一)は、自社オリジナルグッズ「不動産業界用語ミリしら缶バッジガチャガチャ」の収益を、福岡県嘉麻市を拠点に活動する社会人硬式野球クラブチーム「嘉麻市バーニングヒーローズ」様に寄付しました。

寄付の背景

ネクスウェイブは、不動産事業を通じて地元福岡の社会に貢献することを目指しております。

今回の寄付もこのビジョンに基づいたものであり、スポーツの力を通じて福岡県嘉麻市を盛り上げていらっしゃる嘉麻市バーニングヒーローズ様の支援ができたらという想いから実現しました。

ネクスウェイブはこれまでも、嘉麻市バーニングヒーローズ様への協賛・共同イベント開催を実施してまいりました。今回の企画も、地域貢献を掲げる両者が手を取り合い、歩みを進めるための大きな一歩となりました。

不動産業界用語ミリしら缶バッジガチャガチャについて

当グッズは、ネクスウェイブの10周年を記念して制作されました。

不動産にまつわる様々な業界用語を、ゆるいイラストで表現した缶バッジとなっております。弊社のデザイナーとインターン生が共同で制作した、オリジナルのデザインです。

当初はネクスウェイブの10周年パーティーのコンテンツとして制作されたガチャガチャですが、来場者からの好評を博し、引き続きネクスウェイブ本社エントランスに設置されております。ご来社された皆様が遊んでいただくことが可能です。

嘉麻市バーニングヒーローズについて

嘉麻市バーニングヒーローズは、福岡県嘉麻市を拠点とする社会人硬式野球チームです。「嘉麻市から全国へ」というスローガンのもと、全日本クラブ野球選手権の出場と優勝、都市対抗野球大会出場を目標に活動されています。また、野球を通じた地域貢献も積極的にされており、地域の少年野球チームへの野球教室や球場周辺の清掃活動、地域雇用の促進などに取り組まれております。

嘉麻市バーニングヒーローズでは女子チームを立ち上げ、来年4名の入団が決定しています。今後は女子野球の普及にも力を入れていかれます。

会社概要

会社名：ネクスウェイブ株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通2－4－14 パグーロ薬院6階

代表者：木下晃一

設立：2015年10月22日

公式HP：https://nexwave.jp

本件に関するお問い合わせ

会社名：ネクスウェイブ株式会社

担当者：横尾 将也

TEL：070-3285-4894

E-Mail：m-yokoo@nexwave.co.jp