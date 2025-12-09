「常識にとらわれないキャラクターを演じるときに…」熊谷健太郎、たくみ靖明に声優としての悩みをガチ相談！たくみ靖明、衝撃を受けた声優を実名告白｜SHIBUYA ANIME BASE #69

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2025年12月5日（金）夜9時～10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#69を生放送しました。今回はゲストにSuupeas・武田雛歩を迎え、武田の推しアニメ遍歴に迫ったほか、たくみ靖明＆熊谷健太郎のスペシャル対談・後編をお届けしました。

番組が2人のアニメ関係者をカップリングし、食事をしながらトークを繰り広げる人気企画「カプカプトーク」の後編では、熊谷健太郎がたくみ靖明にガチ相談。「常識にとらわれないキャラクターを演じるとき、どう表現すべきか悩む」と語り、「そう考えると理性が出てるとか、真面目なところ出てると言われてしまう」と明かします。これに対し、たくみは「岸尾だいすけさん、前田剛さん、佐藤せつじさんなど、コミカルなシーンをいろんな味付けで演じられる方が業界にはたくさんいる。でも“あの人たちみたいにやろう”と思うと、無理してる・嘘ついてるってバレちゃう。だから自分なりのものを見つけるしかないと思うし、変なことをしようとすると背伸びしたねってすぐバレる。そういう部分を大事にしている」とアドバイス。熊谷も「僕、そっちに転がっちゃってたと思うんですよね」と納得の様子を見せました。

さらに、たくみが衝撃を受けた声優として名前を挙げたのは勝生真沙子。「立体的な表現で、演じているときは飄々として力も入っていないのに、オンエアを見たときの表現力に圧倒された。あんなに力を抜いているのに表現がおばけみたいで…。想定以上の魅力が詰まっていて、こうなりたいと思ったし、そのキャラクターの魅力を引き出せたらそれでいいと感じた」と語りました。熊谷は「こういうことを言うと早いかもしれないけど、生涯現役で健康に声優を続けたい。もっと具体的には、全国公開の映画で声優をやりたい。劇場作品ならではの臨場感を味わってみたい」と今後の目標を語ります。

一方たくみは「楽しく生きる」と話し、「声優以外に楽しいと思えるものが見つかったら辞めるかもしれない。でも今はそれ以上のものがないから声の仕事や舞台を続けている。最終的には“楽しかった”と思って死にたい。まだまだこの世界で生きていたいし、もっと上手くなりたい。熊谷くんとも共演作を増やしたいし、尊敬する先輩方と面白いことをしたい。そのための努力は続けたい。声優としてだけじゃなく、人間・たくみ靖明として勝負できるようになれたら」と語り、熊谷も「わがままを言うなら、ずっとご一緒させてください」と深く頭を下げました。

続いて、現在「ABEMA」週刊アニメ視聴ランキング5週連続1位を獲得中で、「先が読めない展開」「作画が美しすぎる！」と人気の『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』より、アメリア・ローズクォーツ役・水野朔、リア・ラグーン役・田村好、ラティス・ネイル役・諸星すみれが登場。好きなシーンについて水野は「第7話の一番素敵なシーン」と晶とアメリアが愛を誓い合うシーンを挙げると、田村も「1票入れます」、諸星も「5票入れます」と納得の様子で3人とも同じシーンを選ぶ結果に。

そんな息ぴったりな3人にアフレコの裏話を聞いてみると、水野より「アフレコ終わりに飲み会がすごいあって…」というと、田村も「学級で飲みに行く感じ。楽しく飲み会をしていた記憶がある」といいます。諸星も「アフレコ途中参加でドキドキしてたけど、飲み会で一気に距離が縮まって、その後の収録がすごく楽しかった。作品はシリアスな部分も多いけど、和やかな雰囲気の現場で楽しかった」と振り返ります。

さらに3人に異世界転移で欲しい能力について聞くと水野が「能力ではないけど夜が欲しい」と作中に登場する「プラックキャット」という種族の魔物を挙げ、田村も「夜になったら愛されるでしょ」といい、諸星も「それに5票！」と同意。今後の見どころについて水野は「晶がどう動いていくのか？復讐はどうなっていくのか？決断を迫られるシーンが多いので、それぞれどういう決断を下して進んでいくのかというところが見どころかなと思います」と語りました。アニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』は、毎週月曜日地上波放送後深夜2時より、「ABEMA」にて無料独占配信中です。ぜひご覧ください。

またゲストがアニメにまつわる人生の“推し”を語るコーナー「私の推しな書き」では、今回のゲスト・Suupeas・武田雛歩のアニメ遍歴を紹介。人生が変わった作品として『ギルティクラウン』を挙げます。「アニメをレンタルビデオショップで借りたり、叔父がくれたパソコンで夜通し見たりしていたらこの作品に出逢いまして、一番好きなアーティスト・EGOISTさんに出会うきっかけとなった」「EGOISTさんが人生でした、ずっと好きだって言ってたらEGOISTさんのTシャツの着用モデルもさせていただいた」とTシャツを紹介し、スタジオを驚かせました。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#69

放送日：2025年 12月5日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/zAkW4

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

マンスリーアシスタント：徳井青空

マンスリーゲスト：仲村宗悟

ゲスト：武田雛歩（Suupeas）

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：angela「angela体操」

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。