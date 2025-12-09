フェンディ、12月の最強開運日におすすめの新作スモールレザーグッズを発表！

フェンディ・ジャパン合同会社

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、「一粒万倍日」、「天赦日」、「甲子」、「天恩日」と4つの吉日が重なる12月21日のスーパーラッキーデー（最強開運日）に向けて、2026年春夏 プレコレクションからおすすめのスモールレザーグッズを発売いたします。





ウィメンズコレクションには、メゾンのクラフツマンシップが結集した象徴的なデザインが揃います。「セレリア（Selleria）」の最高級カーフレザー「クオイオ ローマ（Cuoio Roma）」を使用し、ハンドメイドで施されたマクロステッチが光る人気の 「ピーカブー（Peekaboo）」には、春夏らしい爽やかなブルーが仲間入り。長財布、三つ折り財布と機能的なスタイルが揃うラインに、鍵をスマートに収納できるキーリング付きのカードケースが新たに加わります。上から：「ピーカブー」長財布\145,200（H8.5 W20 D2cm）、カードケース \90,200（H7.5 W13 D3cm）、ジップアラウンド財布\90,200（H8 W13 D2cm）、三つ折り財布 \107,800（H8 W10 D3cm）

ダイアゴナルに施されたアイコニックな「FF」ロゴのクロージャーが特徴の「FFダイヤモンド（FF DIAMOND）」は、ラグジュアリーなカーフレザーに2026年春夏 プレコレクションのカラーパレットであるブルーやブラウンを組み合わせました。大胆なカラーブロックが個性を際立たせ、美しさと機能性を兼ね備えたスタイルをさらに輝かせます。

「FFダイヤモンド」チェーン付き長財布 \132,000（H9.5 W19 D3.5cm）上から：「FFダイヤモンド」ジップアラウンド財布\82,500（H8 W13 D2cm）、「FFダイヤモンド」長財布\124,300（H8.5 W20 D2cm）「FFダイヤモンド」三つ折り財布 \85,800（H8 W10 D4cm）

メンズからは、2026年春夏 プレコレクションの象徴的なマルチカラーの「バタフライ」プリントをあしらったウォレットとカードケースが登場。ライトグレーのカーフレザーがベースとなり、ホリデーシーズンにふさわしい、遊び心に満ちたデザインが魅力です。

上から：二つ折り財布\82,500（レザー製/ H9.6 W10.5 D1.5cm）カードケース\63,800（レザー製/ H7.2 W7.5 D0.5cm）

大切な方へのギフトはもちろん、自分へのご褒美に、お気に入りのスモールレザーグッズを見つけてみませんか？

上から：「FENDI BFF」カードケース\71,500（レザー製）、「FENDI BFF」カードケース\71,500（レザー製）左から：チャーム\137,500、チャーム\117,700