【業界初】茶園の被覆作業をドローンで自動化。　AutoCover、「スマート農業技術活用促進法」に基づく開発供給実施計画の認定を取得

スマート農業のスタートアップであるAutoCover株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下「AutoCover」）は、日本で初めて、茶園の被覆作業をドローンで自動化する技術が、農林水産省の「スマート農業技術活用促進法 開発供給実施計画」に採択されました。（認定日：2025年10月31日）

AutoCoverは、深刻な人手不足に直面する茶業界と、中山間地の農業が抱える構造的課題を、ドローンとデジタル技術で解決し、持続可能で豊かな農業の未来を創ることを目指しています。

■ 茶園被覆が抱える課題

抹茶や玉露などの高級茶栽培に欠かせない「被覆（ひふく）作業」は、黒い遮光資材（寒冷紗）で茶園全体を覆う工程です。この作業は、以下の理由から茶農家にとって最大の負担となっています。

・重労働と危険性： 足場の悪い急傾斜地での作業が多く、雨天時、資材は水分を含むとさらに重くなるため、高齢化が進む現場では事故のリスクと隣り合わせです。

・資材の固定：ピンチ固定式被覆資材を用いて手作業で行う、現状では機械化が困難な作業もあり、１戸当たりの栽培面積の増加のネックとなっている。

・人手不足： 短期間に集中して行う必要があるため、繁忙期の人員確保が年々困難になっています。

■ AutoCoverが提供する解決策：ドローン×デジタルツイン

AutoCoverは、自動車製造の現場で培った高度な「デジタルツイン技術（仮想空間でのシミュレーション）」と産業用ドローンを融合させ、これらの課題を解決します。

地形の3Dデータ化と最適ルート設計

LiDAR搭載ドローンで茶園を高精度で計測し、地形や畝の形状をデジタル空間に再現。傾斜地でも衝突しない安全かつ最適な飛行ルートを自動生成します。

独自アタッチメントによる自動展開・巻取り

物流ドローンに独自開発のアタッチメントを搭載し、空中から資材の展開・巻取りを自動で行います。（特許出願中）

圧倒的な省力化

従来の手作業と比較し、労働時間を約80％削減（※当社試算）。これまで数日がかりだった作業をわずか数時間に短縮し、少人数での運営を可能にします。

■「スマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づき開発供給実施計画とは

スマート農業技術活用促進法における認定とは、国が「農業に特に必要な技術」として公式に認め、開発・普及を後押しする制度です。AutoCoverは、茶園の被覆資材の被覆及び除去をドローンで自動化する技術と、その供給サービスを行う事業者として認定されました。この認定により、AutoCoverは金融支援や税制優遇などの公的な支援措置を受けることが可能となり、開発スピードの向上および社会実装への体制をより強固なものとします。

■ 今後の展望

2026年の上半期には愛知県・京都府の茶園で、実際の被覆作業を想定した現場実証を開始します。2027年以降は、茶園向け自動被覆サービスとして順次展開し、京都府・静岡県・三重県・鹿児島県など主要産地での実証およびサービス提供の拡大を進めます。

茶園被覆で培った技術を基盤に、他作物の資材の被覆、収穫物の搬送、圃場管理・測量・データ活用へと領域を広げ、中山間地の農業全体を支えるスマート農業プラットフォームの構築を目指します。

さらに、愛知県の製造業パートナーと連携し、愛知発の技術で日本の茶業を支えるエコシステムづくりにも取り組みます。AutoCoverは、テクノロジーの力で農家を重労働から解放し、次世代が憧れる持続可能で魅力ある農業の未来を創造してまいります。

■ 会社概要

会社名：AutoCover株式会社

代表者：代表取締役 李 鑫（リ キン）

所在地：愛知県名古屋市昭和区

設立：2024年11月

事業内容：ドローンによる農業作業の自動化支援、農業DXソリューションの開発・提供

URL：https://auto-cover.meisho-hp.jp/

