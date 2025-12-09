東京都での継続的なドローンショー事業開始！ドローンショー・ジャパンとヤマタネよるドローンショー第一弾「Xmas Night Canvas」を開催。2026年中に計10回実施予定

株式会社ドローンショー・ジャパン

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を開発する株式会社ドローンショー・ジャパン（石川県金沢市、代表取締役：山本 雄貴、以下「ドローンショー・ジャパン」）と株式会社ヤマタネ（東京都江東区、代表取締役社長：河原田 岩夫、以下「ヤマタネ」）は、既存の業務提携をさらに拡大し、東京都江東区越中島のヤマタネ・深川営業所管内の空域を活用したドローンショーを開催することをお知らせします。

第１弾「ヤマタネ・DRONE SHOW JAPAN・Xmas Night Canvas（以下、本ドローンショー）」は、2025年12月20日（土）・21日（日）20:00～20:15（予定）に開催をいたします。今後、2026年中に計10回（本ドローンショーを含む）を、ヤマタネ・深川営業所管内の空域にて開催を予定しております。

■ 背景

ドローンショー・ジャパンとヤマタネによるドローンショー第一弾「Xmas Night Canvas」（2025年12月開催）

ドローンショー・ジャパンは、国内ドローンショー市場のリーディングカンパニーとして、これまで多くのアーティストやイベントとのコラボレーションを実現してまいりました。ヤマタネは物流業界の大手企業として、広大な土地・空域を保有しており、今回の業務提携拡大により東京都内での継続的なドローンショー開催が実現しました。

本取り組みは、低空域を活用した新しいビジネスの先進的な事例となります。企業施設が活用されていない時間帯（例：土日）を有効活用することで、地上と空域をビジネス資産として活かすことができます。同じ会場での継続的なドローンショー開催により、東京都民をはじめ、都外、インバウンドなど、多くの皆様に最先端のドローン技術を活用したエンターテインメントを目にする機会を増やし、ドローンショーがより身近で一般的な存在となる世界を創造してまいります。

■ 開催概要

ドローンショーのBGMはスマホでお楽しみいただけます！

- タイトルヤマタネ × DRONE SHOW JAPAN・Xmas Night Canvas（ヤマタネ・ドローンショー・ジャパン・クリスマス・ナイト・キャンバス）- 開催日時2025年12月20日（土）・21日（日）20:00～20:15（予定）※雨天・強風等により実施時間の変更、または中止になる可能性があります。予めご了承下さい。- ドローンショースカイエリアヤマタネ 深川営業所上空（深川営業所：東京都江東区越中島一丁目１番１号）- ご観覧についてドローンショーはヤマタネ 深川営業所の上空にて展開。隅田川方面に向けて繰り広げられます。観覧場所は設けておりませんので、近隣にてドローンショースカイエリアをご覧ください。※ヤマタネ 深川営業所でご観覧はできません。- ドローン機体数500機（DSJ MODEL-X）

【ドローンショーBGMの楽しみ方】

・配信時間

ドローンショー開催日の20:00～20:15頃の終了まで

・視聴方法

１.イヤフォンをご用意 ※視聴にはイヤフォン推奨です。

２.こちら(https://cheerphone.fm/audience?team=86b6a8b4-4a93-42d0-bb30-ea7a4a6a5bdd&room=991a30e4-f2d2-442c-a4f2-bdeb3b8d2093)からアクセス

３.「配信チャネル一覧」の「#XmasNightCanvas」をタップ

４.視聴をお楽しみください！

※ アプリのインストールは必要ありません。

※ 視聴にはインターネット環境が必要です。

※ 配信はCHEERPHONEのサービスを利用しております。

■ 今後について

特設ウェブサイト https://droneshow.co.jp/yamatane_dsj_ds_01/

2026年中に、本ドローンショーに続いて計10回のドローンショーを実施予定です。

2026年以降の開催日程および内容は、決定次第お知らせいたします。

■ 募集

本ドローンショーの主催企業、協賛企業を募集中です。ご興味のある企業様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

株式会社ドローンショー・ジャパン

URL：https://droneshow.co.jp/contact/

株式会社ヤマタネ 概要

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

- 社名：株式会社ヤマタネ- 代表：代表取締役社長 河原田 岩夫- 設立：1924年7月- 事業内容：倉庫業／荷役業／港湾運送業／通関業／貨物利用運送業／主要食糧卸売販売業／主要食糧・食料品の輸出入および販売／美術品等の売買および仲介／不動産の売買・仲介・賃貸および管理／コンピュータその他の情報機器の販売およびレンタル／コンピュータシステムの運用および管理の受託／ソフトウェアの設計・開発・販売- Web：https://www.yamatane.co.jp

株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。ジャパンアニメ＆キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」や、大阪・関西万博開幕前のPRドローンショー、サッカー、野球、バスケなどのプロスポーツが主催するイベントとのコラボレーションなど、400回を超える実績を持ちます。

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X(https://droneshow.co.jp/dsj-model-x/)』※も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

※ 2025年10月ドローンショー・ジャパン調べ

- 会社名株式会社ドローンショー・ジャパン- 代表代表取締役 山本 雄貴- 設立2020年4月1日- 事業内容ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造／ドローンショー事業／ドローンライト広告事業- 所在地＜石川本社＞石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル＜東京本社＞東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F- Webhttps://droneshow.co.jp/- SNSドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショーのライブ配信などをお届け！業界最先端の情報もリアルタイムで発信します！ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう！DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp