国内累計販売本数4万本を突破した「ファイヤーショーカスティック」を含む４点の災害対策グッズを「SDGs Week EXPO2025　自然災害対策展」に出展！

株式会社ホワイトハウス

輸入車・自動車用品販売の株式会社ホワイトハウスの子会社である株式会社TCL(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：木村 文夫)は、2025年12月10日(水)～12月12日(金)に東京ビッグサイトで開催される「 SDGs Week EXPO2025 自然災害対策展」に出展することをお知らせいたします。展示ブースでは、日本国内で累計販売本数4万本を突破した片手で使える次世代消火器具「ファイヤーショーカスティック」をはじめ、音と光でクマ遭遇リスクを回避する新商品「ベアーガード」、折りたためるポータブルシャワートイレ「どこでもチェアレット」の主軸3商品を含む４点の災害対策グッズを展示いたします。

「SDGs Week EXPO 2025」は、持続可能な社会の実現とビジネスの共創を目指す、国内最大級の総合展示会です。環境総合展「エコプロ」を中核に、脱炭素経営や社会インフラ強靭化など、多角的な視点からSDGs達成に寄与する最新技術・ソリューションが集結します。企業・自治体・ステークホルダーをつなぐビジネスマッチングの場として、社会課題解決と経済成長の好循環を生み出す未来志向のプラットフォームとなっています。

会期 ：2025年12月10日(水)～12月12日(金)10時～17時

出展場所 ：東京ビッグサイト 東4ホール（ブース番号：4-006）

展示規模 ：450社・団体 861小間（SDGs Week EXPO全体）

特設サイト ：https://messe.nikkei.co.jp/sdgs/

主な展示品 紹介

１.ファイヤーショーカスティック（FIRE SHOKA STICK）

イタリアで開発され、2024年に日本に上陸し、累計販売本数4万本を突破したファイヤーショーカスティックは、一般的な粉末剤や薬剤を噴射して消火する消火器と異なり、無害な気体(不活性ガス)を噴射し、酸素を枯渇させて消火することができることから、周囲を汚さずに消火できる画期的な消火器具です。わずか365gと軽量、携帯も可能なコンパクトさで備えやすく、素早く初期消火を行えます。



※商品詳細：https://shoka-stick.jp/

※商品説明動画：https://youtu.be/1AxLt4Sjqss

２.音と光で人を守る次世代安全デバイス「ベアーガード（BEAR GUARD）」

ベアーガードは、110dBの警告音と強力な高輝度LEDシグナルで熊を威嚇し、接近を防ぐことを目的としたアラートデバイスです。昼夜を問わず遠方から視認可能な高輝度発光と、熊が嫌う高周波・断続音によって、熊の接近を予防します。

充電式(Type-C)で最大8時間のLED点滅連続使用が可能。ワニぐちクリップ・マグネット式など複数の装着方法に対応し、畑仕事や登山、林業、農業などにおいて、近年増加する熊に遭遇するリスクを回避するためのアイテムです。

３.折りたためるポータブルシャワートイレ「どこでもチェアレット」

折り畳み式トイレ「どこでもチェアレット」は、コンパクトに折りたたんで保管ができる便座付き簡易トイレです。パイプ椅子のように折り畳めて、コンパクトに保管・使用が可能。さらにおしり洗浄機能を搭載した本商品は、これまでの簡易トイレで実現が難しかった“快適性”を付加し、「簡易性」と「快適性」を両立させた新しいトイレです。サッと取り出して快適に使用できる本製品は、アウトドアでの使用をはじめ、介護や防災用の備蓄にも最適です。

※商品詳細：https://kk-tcl.co.jp/toilet/

自然災害対策展には下記アイテムも出展します。

火災時における消火活動や安全な避難をサポートする「エスケープキット」

エスケープキットは、サッと素早く装着できる粘着式保護メガネと手軽でありながら高性能な防煙・防粉マスクが一つのパッケージに同梱されており、目と呼吸器を保護しながら、安全な避難をサポートします。

火災による有毒ガスや煙だけでなく、消火器の粉を吸いこんでしまうのを防ぐため、消火活動を行いながら消火器の粉末消火剤による健康被害を防ぐことができる、消火器と併せて備えたいアイテムです。

※公式WEBショップ：https://shokastick.official.ec/

※商品仕様イメージ：https://youtu.be/Pq9Ax2DPGZs

粘着式保護メガネ（LED照明付き）

目を煙や粉、有毒ガスから守る保護メガネ。

顔に直接貼って目をカバーするため、密着度が高く安全に目を保護できます。接着面は絆創膏と同じ素材を使っており、肌荒れを起こしません。

サイズ調節も不要で、上から眼鏡をかけることもできるので、どなたでも素早く簡単にご使用いただけます。フィルムから剥がすと自動で点灯するLEDライト付きで、停電時や火災の煙による視界不良の中でも安全に退路を確保できます。

レンズの光透過率は92.9%。防霧処理済みで曇らない安全設計です。

防煙・防粉マスク

粒子捕集性能に優れた多層機能性6層湿式複合フィルタリングマスク。煙遮断性能は最大99.82%で、外部空気遮断率 は11%以下。ワンウェイ方式バルブ搭載で、火災の煙や有害ガスをしっかりと遮断しつつ、安全に呼吸することができます。また、消火器から放射した粉末消火剤の吸引を防ぎ、人的被害から身を守ります。産業用防塵マスク1級基準のガス遮断率で、二酸化硫黄(SO2)や塩化水素(HCl)ガスも遮断。火災時以外でも広くお使いいただけます。

会社概要

■株式会社TCL 企業概要

社名 ：株式会社TCL

設立 ：1979年11月１日

代表者 ：木村 文夫

本社所在地 ：愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル

ショールーム：愛知県愛知郡東郷町和合北蚊谷29-1 オートプラネット名古屋1F

URL ：https://www.kk-tcl.co.jp/

株式会社TCLは、株式会社ホワイトハウスのグループ企業です。

■ホワイトハウスグループの事業内容

ホワイトハウスグループは、名古屋をはじめ東海地区に40店舗以上広がるネットワークで、日々お客様に世界のクルマ・バイクをお届けしております。

・輸入車正規販売店：プジョー／シトロエン／DS Automobiles／BMW／MINI／VOLVO／アウディ／フィアット／アルファ ロメオ／アバルト／ランドローバー／ケーターハム／ポラリスORV／Hyundai／FIAT Professional

・本田技研工業株式会社製品の販売

・輸入二輪車正規販売店：トライアンフ／DUCATI／インディアンモーターサイクル

・キャンピングカー事業、オートプラネット事業 及びこれらに付随する部品・用品の販売／修理／保険事業等

・POLARISオフロードビークル 総販売元（総務省、消防庁等 納入実績多数あり）

・ドライブレコーダー『Smart Reco』の開発／製造／販売事業

・高性能・高機能バッテリーチャージャー『CTEK』日本代理店

・使い道は無限大！ドーム型DIYハウス『EZDOME HOUSE』開発／製造／販売事業

・革新的消火具『ファイヤーショーカスティック』日本総代理店