生成AI×GASで仕事を自動化する時代へ -「AIエージェントの作り方」12/18 (木) 無料開催

法人向けIT教育・研修事業を展開する株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田吾立）は、60分で生成AIの可能性を体感できる無料ウェビナー「GeminiとGoogle Apps Script（GAS）を用いたAIエージェントの作り方」を12/18（木）に開催いたします。

詳細を見る :https://www.sejuku.net/biz/seminar/251218_seminar/?cid=biz_prtimes20251209&utm_medium=prtimes&utm_source=lead&utm_campaign=prtimes20251209無料の参加申込みはこちらから

近年、生成AIの技術進化により、業務自動化や効率化への期待が高まっています。特に、日々の定型業務や事務作業は、Googleが提供するプログラミング開発プラットフォームのGAS（Google Apps Script）とGeminiのAPIを活用することで、低コストかつ迅速に自動化できるようになってきました。

本ウェビナーでは、手間のかかる業務を根本から変えたい企業・ビジネスパーソンに向けて、安価かつ高速で開発できるAIエージェントの活用方法をご紹介します。

参加対象者

登壇講師

- 面談や会議後の議事録作成・入力作業からの解放- 手動作業によるミス削減、業務効率の大幅な改善- 社内デジタル化・DX推進のきっかけとして活用可能なノウハウの習得- 生成AIはそれなりに使っているが、その先の実用の壁にぶつかっている方- 生成AIの力で自動化のレベルを大きく向上させたい方- 生成AI技術を自らの手で動かし、ビジネスに応用したいと考えている方- 自分の持ったビジネススキルに生成AIやITを組み合わせて成果を出していきたい方 など

柳町 悠太

SAMURAI 法人事業部 部長

SI事業を行う企業でSalesforceの導入活用支援事業の立ち上げを行った後に、株式会社ユーザベースにて業務システムの管理者としてデジタル活用を牽引。現在はプログラミングスクールを運営する株式会社SAMURAIにて業務システムの管理者を兼任しつつ、法人向け事業の責任者を務める。SIer時代から感じていた企業のIT教育に対する課題感に対して本質的な解決策を模索しながら、デジタルの力を最大限活用して事業成長を加速中。

講座概要

参加申込方法（無料）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/217_1_e7913e28672a516945648729afdd41eb.jpg?v=202512100726 ]

本ウェビナーへの参加を希望される方は、公式サイトの申込フォームより必要事項をご記入のうえお申し込みください。なお、定員（300名）に達し次第、締め切らせていただきます。

参加を申込む :https://www.sejuku.net/biz/seminar/251218_seminar/?cid=biz_prtimes20251209&utm_medium=prtimes&utm_source=lead&utm_campaign=prtimes20251209登録されたメールアドレス宛にセミナー参加URLを記載したメールをお送りします週5Hの学習でChatGPT×プログラミングを習得「業務改善AI活用コース」

本ウェビナー・SAMURAIのサービスに関するお問い合わせ

株式会社SAMURAI 法人事業部

メールアドレス：biz-sales@sejuku.net

電話番号：03-5790-9039 （9:00-21:00 ※土日祝日休み）

お問合せフォームはこちら :https://www.sejuku.net/biz/#form_contact

株式会社SAMURAI

代表取締役 ： 羽田 吾立

設立年月 ： 2015年3月19日

資本金 ： 110,000千円

所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 ： プログラミング学習サービス

公式ページ ： https://www.sejuku.net/