防犯を学んでつくった『スゴイ防犯カメラ』を新発売 ～ 日本防犯学校との共同企画 「音」と「光」で不審者を撃退して侵入犯罪を未然に防ぐ「攻撃型」のワイヤレス防犯カメラです ～

朝日電器株式会社（本社：大阪府大東市）は、日本防犯学校と共同企画した新しい防犯カメラシステム、『スゴイ防犯カメラ』を発売いたします。

本製品は防犯を学んだ「防犯士」により企画され、犯罪を未然に防ぐ予知防犯の「防犯の5原則」に基づいて企画された、侵入犯罪を効果的に防ぐセキュリティーカメラです。防犯の5原則のうちの4つをカバーし、「人の目」に代わるカメラ機能に加えて、「音」と「光」で不審者を撃退。スマートホンへの「通報」機能も備え、高い防犯性能を実現しています。

昨年、窓からの侵入犯罪を音で防ぐ『窓ピタッ！アラーム』が広くメディアに取り上げられた朝日電器が、満を持してリリースするワイヤレス防犯カメラです。

『スゴイ防犯カメラ』の特徴

監視・録画だけでなく音や光で不審者を撃退できる、本当に「犯罪を防ぐ」カメラ。スマホへの通知も可能です。日本防犯学校と朝日電器のコラボレーションによって生まれた、防犯性能の高いカメラです。

『スゴイ防犯カメラ』は、防犯5原則（音、光、時間、人の目、通報）のうち、「音」「光」「人の目」「通報」の4要素を強力にカバーしています。

侵入者は周囲から目立つことを嫌います。本製品は異常を検知した時、大音量の警告音と強力ライトの発光で侵入者を威嚇することにより、その場から立ち去らせます。防犯5原則のうち「音」と「光」を強力にカバーし、犯罪実行前に侵入者を威嚇・撃退し、犯罪を未然に防ぐ防犯カメラです。（もちろん、警告音と光を発しないよう設定することも可能です）

【人の目・通報】高画質映像の記録とスマートフォン連携

防犯5原則の「人の目」に代わる、カメラの監視・記録も充実しています。300万画素の高画質動画を、microSDカード（最大512GB）やHDD（最大2TB）に保存可能（録画時間目安：512GBのmicroSDカードに、カメラ1台あたり1024時間）。また、異常検知時には即座にスマートフォンへ通知する「通報」機能も備え、迅速な状況確認と対応を可能にします。

【人の目】最大10台接続可能。広範囲をまるごと防犯

1台のモニターに対し、最大10台のカメラをワイヤレスで接続できます。ご家庭だけでなく、施設や店舗など広範囲をまるごと防犯することができ、死角をなくして安全性を高めます。

またわずらわしい配線がないワイヤレス接続のため、カメラの設置が容易です。カメラからモニターまで、見通し300ｍまで無線接続が可能です。（窓やドアなど、障害物があると伝播の到達距離は短くなります）

『スゴイ防犯カメラ』の増設カメラ

モニター1台に最大10台のカメラをワイヤレスで接続できます。ご家庭だけでなく、10台のカメラで店舗や事務所、学校なども丸ごと守ります。

モニタ1台にスタンダードカメラ1台がセットになった基本セット TBC-1010S の他に、4種類の増設カメラをご用意しています。もちろん4種類のカメラは、組み合わせ自由に最大10台までモニターに接続することが可能です。

日本防犯学校とタッグを組んで、朝日電器は防犯に取り組んでいます

スタンダードカメラ（防水） TBC-SC300ソーラー充電式カメラ（防水） TBC-BC400ドーム型カメラ TBC-DC300見守りカメラ EBC-IP300第1期生15人、第2期生11人が、ELPA防犯士として認定されました。

凶悪化、巧妙化する近年の犯罪に対し、従来の防犯製品では対応が難しいと考え、朝日電器株では「人を育てる」ところから真剣に防犯に取り組んでいます。

一般社団法人日本防犯学校の協力のもと、防犯の知識を持つ防犯士を育成。防犯を学んだ防犯士の知見を活かし「本当に犯罪を防ぐことができる」セキュリティ製品の開発を進めています。

ELPA 朝日電器株式会社について

テレビでもお馴染み、日本防犯学校の「防犯の梅さん」こと梅本正行会長と「防犯ママ」こと桜井礼子学長。

朝日電器株式会社は、「配線器具」「AVアクセサリー」「照明器具」「防犯用品」など、人々の生活に役立つエレクトロニクス製品を開発・提供する企業です。

メーカーでありながらベンダーとしての機能も持ち合わせる「メーカーベンダー」として家電製品の流通を担い、オリジナルブランド「ELPA（エルパ）」を展開しています。

朝日電器の企業サイト(https://www.elpa.co.jp/)

朝日電器の直販＆卸売サイト(https://www.elpadirect.jp/)（スゴイ防犯カメラもご購入いただけます）

