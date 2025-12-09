¡ÚÀõÁð¥Ó¥åー¥Û¥Æ¥ë¡Û¿·¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖSky View Afternoon Tea¡×ÃÂÀ¸¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿28³¬¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢Ä¯Ë¾¡ß»þ´ÖÌµÀ©¸Â¡ßTWG Tea¤ÎìÔÂôÂÎ¸³¤ò¡£
ÀõÁð¥Ó¥åー¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í¡§º´Æ£ ÏÂÉ§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿28³¬¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖTHE TOP BAR Hanabi -²ÚÈþ-¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖSky View Afternoon Tea¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¤òË¾¤àÀõÁð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¯Ë¾¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTWG Tea¡×¤ò¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿28³¬¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖTHE TOP BAR Hanabi -²ÚÈþ-¡×
2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡¢28³¬¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¡ÖTHE TOP BAR Hanabi -²ÚÈþ-¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£
Âç¤¤ÊÁë°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤¬¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¤äÀõÁð¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òË¾¤àÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§ºÌ¤È¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤á¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¤ªÀÊ¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¸ì¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ¤º¤Ä¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¤´¼«¿È¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¤òË¾¤àÀä·Ê¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¸á¸å¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡£
´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤Î»þ´Ö¤Ë¤â¡£
»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Í¥²í¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÈTWG Tea¡É¤ò¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±
À¤³¦Ãæ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTWG Tea¡×¤ò¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó9¼ï¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÂå¤ï¤ê¡¦°û¤ßÂØ¤¨¤â¼«Í³¤Ë¡£°ìÇÕ¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢¿´¤Û¤°¤ì¤ë¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¤ー¥Ä9¼ï¡ß¥»¥¤¥Ü¥êー5¼ï¤ò³Ú¤·¤à¡¢ìÔÂô¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
ÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
3¤«·î¤Ë°ìÅÙ¥Æー¥Þ¤ä¿©ºà¤òÊÑ¤¨¤ÆÅ¸³«¤·¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ÅÌ£¡¦»ÀÌ£¡¦¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¡¢ÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥¹¥¤ー¥Ä9¼ï- ¥«¥Ì¥ìÉ½ÌÌ¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¡£¥é¥à¼ò¤È¥Ð¥Ë¥é¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ëÂç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
- ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥¿¥ë¥È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥êー¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤Ç¥Æ¥£ー¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£
- ¤Û¤¦¤¸Ãã¥àー¥¹¹ñ»º¤Û¤¦¤¸Ãã¤òÃúÇ«¤ËßäÀù¤·¤¿±ü¿¼¤¤¹á¤ê¡£¥µ¥Ö¥ì¤Î¿©´¶¤ÈÍÎ¥Ê¥·¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
º¸¤«¤é¡¡¥«¥Ì¥ì/¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥¿¥ë¥È/¤Û¤¦¤¸Ãã¥àー¥¹
- ¥°¥é¥¹¥Ç¥¶ー¥È¥Ð¥Ë¥é¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¤Î¥³¥¯¤Ë¡¢¥Ù¥êー¥¸¥å¥ì¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤òÅº¤¨¤ëÎÃ¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¡£
- ËõÃã¥àー¥¹À¾ÈøËõÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿§¹ç¤¤¡£Ãæ¤Î¤¤ÊÊ´¥àー¥¹¤ÇÆüËÜ¤é¤·¤¤É÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÍëÌç¥¹¥¤ー¥ÄÀõÁð¤Î¾ÝÄ§¡ÖÍëÌç¡×¤òÌÏ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡£ñ²»Ò¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥àー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂÍÎÀÞÃï¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
- ¥·¥ç¥³¥é¥àー¥¹¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¡£¹á¤ê¤È¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£
- ¥Þ¥«¥í¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥ó¥É¡£²Ú¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤Ç¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¡¥°¥é¥¹¥Ç¥¶ー¥È/ËõÃã¥àー¥¹/ÍëÌç¥¹¥¤ー¥Ä/¥·¥ç¥³¥é¥àー¥¹/¥Þ¥«¥í¥ó
- ¥¹¥³ー¥ó¤Û¤í¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤ë¿©´¶¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥³ー¥ó¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ð¥¿ー¤ä¥¸¥ã¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
- ¥Áー¥º¤È¥Ïー¥Ö¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¥Û¥Æ¥ë1FÊæÇµ²Ú¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡£¥Áー¥º¤È¥Ïー¥Ö¤Î¹á¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥ßー¥È¥Ñ¥¤¥È¥Þ¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥ßー¥È¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥¤¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¡¡¥¹¥³ー¥ó/¥Áー¥º¤È¥Ïー¥Ö¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥/¥ßー¥È¥Ñ¥¤
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー4¼ï- »°¸µÆÚ¤Î¥¸¥ó¥¸¥ãー¾Æ¤¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÌîºÚ¤Î¥Ùー¥°¥ë¥µ¥ó¥É»°¸µÆÚ¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¾Æ¤¾å¤²¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¥½ー¥¹¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÌîºÚ¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢²¼Ä®¤ÎÍÎ¿©²°¤ò»×¤ï¤»¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
- ³¤¤Î¹¬¤È²¹ÀôÍñ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë ¥ª¥Þー¥ë¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì»ÅÎ©¤Æ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ä¥¢¥ï¥Ó¤Î»ÝÌ£¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê²¹ÀôÍñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£¥ª¥Þー¥ë¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì¤¬ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¡£
- ÉÙÍ³Á¤È¤¢¤ó¤Ý³Á¤ÎÇòÏÂ¤¨ ¥Ï¥â¥ó¥»¥éー¥ÎÅº¤¨½Ü¤Î³Á¤Î¿©´¶¤È¶Å½Ì¤·¤¿´Å¤ß¤ò¡¢ÇòÏÂ¤¨»ÅÎ©¤Æ¤Ç¾åÉÊ¤Ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»ºÀ¸¥Ï¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÏÂÍÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¹¤¬¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
- Åò¼ï¥Ñ¥ó»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥àー¥¹ ½ÜÌ£¤Î¥³¥ó¥Ýー¥ÈÅº¤¨Åò¼ï¥Ñ¥ó¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥àー¥¹¤ò¤Î¤»¤Æ¡£½ÜÌ£¤Î¥³¥ó¥Ýー¥È¤¬²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»®¡£
º¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡¡»°¸µÆÚ¤Î¥¸¥ó¥¸¥ãー¾Æ¤¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÌîºÚ¤Î¥Ùー¥°¥ë¥µ¥ó¥É/³¤¤Î¹¬¤È²¹ÀôÍñ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë ¥ª¥Þー¥ë¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì»ÅÎ©¤Æ/ÉÙÍ³Á¤È¤¢¤ó¤Ý³Á¤ÎÇòÏÂ¤¨ ¥Ï¥â¥ó¥»¥éー¥ÎÅº¤¨/Åò¼ï¥Ñ¥ó»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥àー¥¹ ½ÜÌ£¤Î¥³¥ó¥Ýー¥ÈÅº¤¨
²Ú¤ä¤«¤Ê´¥ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¡¢TWG Tea¡¦¥³ー¥Òー¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±
¡Ú´¥ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÇÕ¤Þ¤Ç¡Ë¡Û
- ¥Õ¥ëー¥ÄÆþ¤ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¡¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Î¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¤¬Ë¢¤ËÃÆ¤±¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¡Ú¤ª°û¤ßÊª¡Ê¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡Ë¡Û
- ¥³ー¥Òー
- ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ
- TWG Tea ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 9¼ï¡¡¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¥Æ¥£ー¡¡¥²¥¤¥·¥ã ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¥Æ¥£ー¡¡¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥µ¥Þー¥Æ¥£ー¡¡¥´ー¥ë¥Ç¥ó ¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡¡¥·¥ë¥Ðー¥àー¥ó¥Æ¥£ー¡¡¥Æ¥£ー¥Ñー¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー¡¡¥â¥í¥«¥ó¥ß¥ó¥È¥Æ¥£ー¡¡¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¥Æ¥£ー¡¡1837 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Æ¥£ー
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/13939/table/190_1_bc4990a6eb919ae7e9374fe3d4e7663c.jpg?v=202512090457 ]
ÀõÁð¥Ó¥åー¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/
28³¬ THE TOP BAR Hanabi -²ÚÈþ-
https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/restaurant/hanabi/