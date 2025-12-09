株式会社凌芸舎が、同社が提供するプレスリリース機能付き簡単HPサービス『BiZ PAGE+』（ビズページプラス）において、製造業や建設業などのものづくり企業向けに完全無料の新料金プランの提供を開始すると発表しました。









この新プランは、ウェブサイトの制作や運用、広報活動に十分なリソースを確保することが難しい中小企業、特にものづくり分野や一次産業の事業者を支援することを目的としています。利用企業は、大手ニュースポータル「ライブドア」のドメイン内に自社のホームページを無料で開設できるとされています。





サービスの大きな特徴は、「ライブドアニュース」との連携にあると説明されています。作成されたホームページには、関連するニュース記事から誘導する導線が設置され、継続的な新規ユーザーの獲得機会が生まれるとしています。また、毎月1本のプレスリリース投稿が可能で、その内容はAIによって自動で記事化され、ライブドアニュース内に掲載されることが保証されています。







同社は、この取り組みを通じて、これまで情報発信の機会が限られていた企業のデジタル化を促進し、事業拡大を後押しする狙いがあるとしています。







「BiZ PAGE+」新プランの概要

・サービス名: BiZ PAGE+（ビズページプラス）

・公式サイト: https://bizpageplus.livedoor.com/lp/

・主な特徴:

・製造業、建設業、一次産業の企業は完全無料でサービスを利用可能。

・「ライブドア」のドメイン内に簡易ホームページを作成できる。

・関連するライブドアニュースの記事からホームページへの誘導導線を設置。

・毎月1本のプレスリリース投稿が可能で、ライブドアニュースでのAI記事化が保証される。

・その他の一般企業向けには、月額1万円（税別）からのプランを提供。



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。