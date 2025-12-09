『未来の癒しを、リビングに。』を掲げるウェルネスブランド「RELAGE（リラージュ）」とフィットネスブランド「FIXIT（フィックスイット）」（株式会社G.Oホールディングス：大阪府大阪市）は、プロサッカー選手「松本光平（まつもと こうへい）選手」とタッグを組み、一流アスリートの「ON/OFFスイッチ」をテーマにした豪華コラボキャンペーンを2025年12月5日(金)より開催いたします。常に限界に挑戦し、壁を超えて結果を出すアスリートにとって、最高のパフォーマンスを発揮するためには、質の高いトレーニング「ON」の時間と、身体を完璧に回復させる質の高いリカバリー「OFF」の時間の両方が不可欠です。「ON」の時間をプロテインで支える「FIXIT」と、「OFF」の時間をセルフケアで支える「RELAGE」、そしてその両方を日々実践されている「松本光平選手」の想いが一致し、今回のコラボレーションが実現いたしました。是非、特別なコラボキャンペーンをお見逃しなく！たくさんのご応募お待ちしております。

■ キャンペーン概要

「ON」を支えるFIXITのプロテイン、「OFF」を支えるRELAGEの製品、そして松本光平選手の「サイン入りグッズ」の豪華アイテムをプレゼントいたします。

【プレゼント内容】

◾️ON/OFF賞 1名松本光平選手 サイン入りスパイクRELAGE 1製品※FIXIT3袋※2+シェイカー◾️A賞 1名松本光平選手 サイン色紙RELAGE EMS InnerCare Flex （腰・お腹）FIXIT2袋※2+シェイカー◾️B賞 1名松本光平選手 サイン色紙RELAGE EMS LegCare Flex（脚、ふくらはぎ）FIXIT1袋※2+シェイカー◾️FIXIT賞 2名FIXIT３袋※2＋シェイカー◾️RELAGE賞 各製品1名ずつ、合計2名RELAGE EMS NeckCare（首）／EMS EyeCare Flex（目元）※1お好きな製品を選んでいただけます。※2お好きなフレーバーを選んでいただけます。

【応募方法、当選者数】

◾️開催プラットフォーム：Instagram◾️応募方法：① 3アカウントをフォロー松本光平選手 ( @kohei.matsumoto_official ) ／FIXIT公式 ( @fixit.japan )／RELAGE公式 ( @relage_official )② キャンペーン投稿に「いいね」◾️当選確率2倍チャンス：キャンペーン投稿に、規定のスタンプ「⚽️」 or あなたの“ONまたはOFFルーティン”をコメント💬◾️当選人数：7名様

【応募期間】

2025年12月5日(金) ～ 12月14日(日) 23:59

【注意事項】

・日本国内にお住まいの方のみのご応募に限らせていただきます。・非公開アカウントや、メッセージ受信拒否設定されているアカウントからのご応募は選考対象外となります。【当選発表】・応募期間終了後、厳選なる抽選のうえ、当選者を選定いたします。・当選者には、@fixit.japanのアカウントからDM（ダイレクトメッセージ）にてプレゼント発送に関するご案内及びプレゼント発送先のご確認をさせていただきます。・当選連絡は、2025年12月18~19日頃を予定しております。※諸事情により遅れる場合もございます。※当選連絡後、3日以内にお返事がない場合は他の方に当選権が移りますのでご注意ください。⚠️偽アカウントにご注意ください！FIXIT(@fixit.japan)、RELAGE(@relage_official)、松本光平選手(@kouhei.matsumoto_official)を装い「プレゼントに当選した」などの内容のDMを送り、個人情報を抜き取ろうとしてくる、悪質な偽アカウントが発生する可能性がございます。上記の公式アカウントは、突然フォローしたり、DMを送る、LINEへ誘導することもございません。偽アカウントと思われる方からフォローされても、フォローバックしたりDMへの返信やリンク先に飛ばないようにご注意ください。当選連絡が届いた場合は、 必ずアカウント名が『@fixit.japan』であることをご確認してください。

■ コラボレーションパートナー

松本 光平（まつもと こうへい）選手

基本プロフィール出身地：大阪府大阪市所属クラブ：高知ユナイテッドSC（背番号35）ポジション：ディフェンダー／サイドバック・サイドハーフ幼少からサッカーを始め、数多くのクラブでプレーしてきた異色の経歴をもつ。しかし！2020年に重大な目のケガを負い、一時「失明の危機」に直面。厳しいリハビリと、試練に立ち向かい、乗り越える精神力は、同じような障害をもつ子供たちの憧れの存在となっている。そこから強い信念で練習を続け復帰し、現在もプロサッカー選手として活躍中！

『FIXIT』(フィックスイット)

あなたの目指すカラダへ一歩ずつ昨日よりも強く、しなやかに。日々の積み重ねであなたのカラダは変わる。日々のトレーニングを無駄にしたくない。いつまでも好きな自分でいたい。年齢なんて関係ない。さあ、新しいあなたへの第一歩を今日踏み出そう

『RELAGE』(リラージュ)

「未来の癒しを、リビングに。」テクノロジーと実証がもたらす、サロン以上の癒しをあなたの手元に。忙しい現代だからこそ、ふと息をつける安らぎの瞬間を。先端テクノロジーと様々な専門領域の知見を活かし、サロンさながらの"ほぐし感"をリビングで手軽に味わえるよう追求。触れるたび、使うたび、まるで特別な空間にいるかのような満ち足りた感覚を、ご自宅にいながらいつでも手にしてほしい――。そんな想いから生まれた独自のデザインと機能性は、毎日をさりげなく“ちょっと贅沢に”し、心と身体にゆとりをもたらします。