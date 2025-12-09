¡Ö¤æ¤á¤¤ÜÀÚÉä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ÚÁêÌÏÅ´Æ»¡Û
¡Ö¤æ¤á¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª
¤æ¤á¤¤Ü¥Û¥ë¥Àー¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤ÎÁêÌÏÅ´Æ»㈱¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦Àé¸¶ ¹»Ê¡Ë¤Ï¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¤æ¤á¤¤ÜÀÚÉä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤æ¤á¤¤ÜÀÚÉä¡Ê¤æ¤á¤¬µÖ±Ø～´õË¾¥±µÖ±Ø¹Å·ô¾è¼Ö·ô¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¾è¼Ö·ô¡Ë¤Ï¡¢ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ¡Ö¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¡×¤ÈÁêÅ´ËÜÀþ¡Ö´õË¾¥±µÖ±Ø¡×¤Î±ØÌ¾¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤¿ÀÚÉä¤Ç¤¹¡£¡Ö¤æ¤á¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¤ò»ý¤Ä±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ËÜ¾è¼Ö·ô¤Ï¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¡¢¼õ¸³¤ä½¢¿¦³èÆ°¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¾è¼Ö·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¡×¤È2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡ÊÇÏ¡Ë¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥Ô¥ó¥º¡×¡ÊÁ´2¼ï¡¦±Ø¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÇÏ¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅÙËÜ¾è¼Ö·ô¤ò¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ËÆþ¤ì¤Æ·ÈÂÓ¤Ç¤¤ë¡Ö¤æ¤á¤¤Ü¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥Û¥ë¥Àー¤È¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö13000·Ï¡×¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥Û¥ë¥Àー¤Î2¼ïÎà¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£13000·Ï¤Ï2026Ç¯½Õ¤Ë±Ä¶È±¿Å¾³«»ÏÍ½Äê¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Î¾±Ø¤Ë³¨ÇÏ³Ý¤±¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³¨ÇÏ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¤Ëµ§´êÀ®½¢¤Î¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤ÇÍ£°ì¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÈ¬Êý½ü¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¡¢Ìó1600Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë´¨Àî¿À¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©´¨ÀîÄ®¡Ë¤ËÊôÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÅ´¥°¥ëー¥×¼õ¸³À¸±þ±ç¥Úー¥¸¡×
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¡¢2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë14»þ¤´¤í¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢º£Ç¯¤â¡Ö´õË¾¡×¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¼õ¸³À¸¤ä¡¢¡Ö¤æ¤á¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ËÎå¤à³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢Ä©Àï¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤Ï½ç¼¡¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£https://www.sotetsu.co.jp/goukaku/
¡Ö¤æ¤á¤¤ÜÀÚÉä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î³µÍ×
1¡¥¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
2¡¥¼Â»ÜÆâÍÆ
¡Ö¤æ¤á¤¤ÜÀÚÉä¡Ê¤æ¤á¤¬µÖ±Ø～´õË¾¥±µÖ±Ø¹Å·ô¾è¼Ö·ô¡Ë¡×¤ÏÄÌÇ¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¡¢´õË¾¥±µÖ±Ø¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇËÜ¾è¼Ö·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥Ô¥ó¥º¡×¡ÊÁ´2¼ï¡¦±Ø¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÇÏ¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾è¼Ö·ô¤ò¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ËÆþ¤ì¤Æ·ÈÂÓ¤Ç¤¤ë¡Ö¤æ¤á¤¤Ü¥Û¥ë¥Àー¢¨¡×¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤«¤é¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤È13000·Ï¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤Î2¼ïÎà¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¸½ºßÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¡Ë¤Ï12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥ÈÎÇä¾ì½ê
¡¦¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¡¢´õË¾¥±µÖ±Ø¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¢¨ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¯Ãå±Ø¤ÎÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¦ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ä¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÇ°¤¤Ã¤×¤ÈÅ´Æ»»¨²ß¤Î¥¦¥§¥Ö¥Þ¥ë¥·¥§¡Ö¤¤Ã¤×¤ÈÅ´¤³¤â¤Î¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://marche.kipputotetsukomono.com/items/95363458
4¡¥ÈÎÇä²Á³Ê
¡¦¤æ¤á¤¤ÜÀÚÉä¡§280±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¢¨¾®»ùÍÑ¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¤æ¤á¤¤Ü¥Û¥ë¥Àー¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
5¡¥¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¤È¿ôÎÌ
¡¦¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¸ÂÄê3,500¥»¥Ã¥È¡¦´õË¾¥±µÖ±Ø¸ÂÄê3,500¥»¥Ã¥È¢¨¤¤¤º¤ì¤âÄÌ¿®ÈÎÇäÊ¬¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
6¡¥¤½¤ÎÂ¾
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Î¾±Ø¤Ë³¨ÇÏ³Ý¤±¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³¨ÇÏ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¤Ëµ§´êÀ®½¢¤Î¤¿¤á¡¢´¨Àî¿À¼Ò¤ËÊôÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2025/pressrelease/pdf/r25-193-nxm.pdf