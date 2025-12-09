株式会社コネクトハート（所在地：東京都町田市野津田町3706-21、代表：丸 勇人）は、2025年12月より、冬季に多発する入浴中の事故対策として、町田市に密着した「お風呂リフォーム」の提案強化を開始します。同社が運営するコネクトハートは屋根工事・屋根塗装の専門店ですが、家庭内の小さな修理・部品交換にも対応しており、今回は特にヒートショック対策に特化したサービスを展開します。

深刻な冬場の入浴事故とヒートショック

厚生労働省の人口動態調査によると、日本では毎年約19,000人が入浴中に命を落としており、その多くが冬季に集中しています。特に12月から2月にかけての寒い時期は、暖かいリビングから寒いお風呂場への急激な温度変化によるヒートショックが原因とされる事故が多発しています。ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心臓や血管に負担がかかる現象です。特に高齢者や持病のある方は、このリスクが高まります。株式会社コネクトハートの代表、丸 勇人氏は次のように述べています。「地域に密着した事業者として、単なる修繕や塗装だけでなく、住民の安全と健康を守るソリューションを提供したいと考えています。特に冬場の入浴事故は適切な対策で防げるものが多く、住環境の改善で命を守ることができます」

総合的なお風呂リフォームの特長

今回提案するお風呂リフォームは、タイル張りの在来お風呂からユニットバスの交換工事はもちろん、下記で説明しするような総合的なアプローチをいたします。1. 高断熱浴槽の導入魔法びん浴槽に代表される高断熱浴槽は、湯温の低下を抑え、長時間快適な入浴を可能にします。従来の浴槽と比較して保温性能が2倍以上あるものもあり、追い焚き回数の削減にもつながります。2. 浴室暖房換気乾燥機の設置入浴前にお風呂を暖めておくことで、温度差を軽減し、ヒートショックのリスクを大幅に低減します。また、乾燥機能により、浴室の湿気を効率的に排除し、カビやダニの発生も抑制できます。3. 窓の断熱強化一般的にお風呂は窓からの熱損失が大きいとされています。二重窓や断熱ガラス、断熱カーテンなどの導入により、外気温の影響を最小限に抑えることが可能です。4. 床の断熱改善冷たい床は足元からの体温低下を引き起こし、血圧上昇の一因となります。断熱性の高い床材への交換や、簡易的な対策としては滑りにくい断熱マットの設置も効果的です。これらの対策は、予算や住宅の状況に合わせて段階的に実施することも可能です。丸氏は「より多くの方にヒートショック対策の第一歩を踏み出していただきたい」と述べています。

導入効果と費用対効果

お風呂リフォームの効果は安全面だけではありません。断熱性能の向上により、光熱費の削減や住宅の資産価値向上にもつながります。エネルギー効率の高い住宅への関心が高まる中、こうした改修は将来的な住宅評価にもプラスに働く可能性があります。また、工事費用の一部が国の省エネリフォーム補助金の対象となるケースもあり、費用負担の軽減も期待できます。株式会社コネクトハートでは、これらの助成金申請サポートも含めたトータルサービスを提供します。

今後の展開

株式会社コネクトハートは今後も、屋根工事・屋根塗装の専門技術を基盤としつつ、家庭内の小さな困りごとから大規模リフォームまで、地域住民の暮らしを総合的にサポートする事業を展開していく予定です。特に高齢化が進む地域社会において、安全で快適な住環境の実現を通じて、地域貢献を続けていきます。丸氏は「住まいの専門家として、単に建物の修繕だけでなく、そこに暮らす人々の健康と安全を守ることが私たちの使命です」と語り、「町田市に根ざした企業として、これからも地域の皆様の困りごとに寄り添い、解決していきたい」と抱負を述べています。

会社概要

- 企業名：株式会社コネクトハート- 所在地：東京都町田市野津田町3706-21- 代表者：丸 勇人- 事業内容：屋根工事、屋根塗装、住宅リフォーム、住宅修繕- URL：https://connectheart.jp/- 問い合わせ先：042-812-3900