脱炭素×AI制御で進化加速：校正用特殊ガス市場、2025～2031年CAGR5.6%
校正用特殊ガスとは何か――精密計測を支える見えざる基盤
校正用特殊ガスとは、各種の分析機器やセンサーにおける測定精度を維持・保証するために用いられる高純度・高安定性の混合ガスである。用途は、半導体、石油化学、環境モニタリング、医療機器、食品・飲料業界に至るまで多岐にわたる。とりわけ、ppm（parts per million）あるいはppb（parts per billion）単位での精度が要求される現場においては、校正用ガスの正確性が製品の品質保証や規制対応の根幹を成す。
製品形態としては、標準ガス、ゼロガス、マルチコンポーネントガスなどが存在し、用途に応じて成分比率や容器仕様が細かく設計される。また、納品時にはガス濃度の証明書（COA: Certificate of Analysis）が必須であり、製造・充填プロセスには極めて高度なガス精製・混合・分析技術が求められる。こうした背景から、本分野は一般的な工業用ガスとは一線を画す、ハイエンドかつ信頼性が最重要視される特殊ガス市場の中核を成している。
市場の成長ドライバー――高精度社会とともに広がる需要
特に注目すべきは、環境規制の強化や自動車排ガス測定の厳格化による需要増である。排ガス分析装置におけるNOx、CO、CH?等の定期的な校正に必要とされるため、自動車業界だけでなく、検査機器メーカー、認証機関からの安定需要が見込まれる。また、医療機器や半導体製造装置など“ゼロエラー”が許されない領域では、ガス濃度の誤差が品質や安全性に直結するため、使用される校正ガスの信頼性が競争優位性のカギとなっている。
グローバル化、スマート化、脱炭素化の進行により、あらゆる産業で「正確なデータ」に基づく意思決定が求められている。校正用特殊ガス市場もこの流れの中で確実に拡大している。LP Informationの最新レポート「世界校正用特殊ガス市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/385560/specialty-calibration-gases）によると、2025年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は5.6%に達し、2031年には市場規模が18.54億米ドルへと拡大する見込みである。
図. 校正用特殊ガス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336485&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336485&id=bodyimage2】
図. 世界の校正用特殊ガス市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争環境の現状――上位10社で市場の88%を占有
同レポートによれば、2024年時点で世界の校正用特殊ガス市場は、Linde PLC、Air Liquide、Air Products、Messer Group、Nippon Sanso（日本酸素ホールディングス）、SIAD Group、Jin Hong Gas、Guangdong Huate Gas、Haohua Gas、Qiao Yuan Gasなどの大手企業によってほぼ独占されている。これらトップ10企業が売上高ベースで約88.0%の市場シェアを握っており、高度な製造技術と国際的な流通体制を兼ね備えたプレイヤーが寡占構造を形成している。
これにより、品質保証・納期厳守・トレーサビリティの観点から、顧客側も大手サプライヤーへの依存度が高くなりやすい。一方で、アジア市場では中国系企業（Jin Hong Gas、Guangdong Huate Gasなど）が急速に技術力と供給力を強化しており、グローバル市場における競争の構図は今後変化していく可能性がある。
