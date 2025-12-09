Servier の Voranigo（R）（ボラシデニブ）が複数地域でプリ・ガリアン賞を受賞





・Voranigo® は、希少疾患向け最優秀製品として、Prix Galien USA、Prix Galien Poland、および Prix Galien Bridges の各賞を受賞しました。

・これらの複数地域にわたる受賞は、膠芽腫患者にとって Voranigo® がもたらす進展を評価したものです。

フランス・シュルスヌ、, 2025年12月9日 /PRNewswire/ -- 財団によって運営される独立系国際製薬グループの Servier は本日、Voranigo® （ボラシデニブ）が、ストックホルムで開催された式典において、希少疾患向け最優秀製品として、2025年の初代 Prix Galien Bridges Award を受賞したことを発表しました。Prix Galien Bridges Award は、北欧諸国における卓越したライフサイエンスの革新と、オーストリア、イスラエル、オランダ、ポルトガル、スペインなどの主要なヨーロッパおよび中東諸国のバイオ医薬品コミュニティとの拡大する連携を評価するものです。

Servier は最近、Voranigo®が希少疾患向け最優秀製品として Prix Galien USA Award およびPrix Galien Poland Awardを受賞したことも発表しました。

Prix Galien Award は、製薬、バイオテクノロジー、医療技術、デジタルヘルス分野における画期的な製品および優れた研究チームを表彰する賞です。

「複数の国でこのような名誉ある賞を受賞でき、大変光栄に思います。「この賞は、Voranigo ®が世界中の膠芽腫患者にもたらす科学的進展を評価するものです」と、グローバルメディカル＆ペイシェントアフェアーズ担当エグゼクティブ・バイスプレジデントの Arnaud Lallouette 氏は述べています 。「これは、恩恵を受けるすべての人のために精密腫瘍学を前進させ続ける中で、革新と患者への取り組みに対する Servier の姿勢を評価するものです。」

Voranigo®は、主に非造影型のグレード2星細胞腫または乏突起膠腫で、アイソクエン酸脱水素酵素1（IDH1）R132変異またはアイソクエン酸脱水素酵素2（IDH2）R172変異を有し、手術のみを受け、放射線療法や化学療法が直ちに必要でない、体重40kg以上の12歳以上の成人および思春期患者を対象とした治療薬として、米国、カナダ、オーストラリア、イスラエル、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、スイス、ブラジル、英国、日本、及び欧州（欧州連合27か国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー）で承認を取得しています。

