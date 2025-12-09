各位

2025年12月09日

株式会社ピーバンドットコム




【質疑応答公開】エミン・ユルマズ氏がゲスト解説、

ピーバンドットコム登壇のIRセミナー、アーカイブ公開のお知らせ


　プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、YouTubeライブにて配信された「投資WEB IRセミナー」に登壇いたしました。このたび、当日のアーカイブ動画を公開しましたのでお知らせいたします。

　当日は、3部構成でエコノミスト エミン・ユルマズ 氏と金融アナリスト 三井 智映子 氏の市況解説や、代表取締役社長 後藤 康進の会社説明、質疑応答パートより取締役会長ファウンダー 田坂 正樹が参加し、成長戦略、政策テーマとの関連性、さらに当社が保有するデータ資産とAI活用の展望についてご説明いたしました。

■セミナー概要

日時：2025年12月4日（木）20:00〜21:00

形式：YouTubeライブ配信（約60分）

当日プログラム：

【第1部 市況解説】

エコノミスト エミン・ユルマズ 氏

金融アナリスト 三井 智映子 氏(MC)

【第2部：当社 会社説明】

代表取締役社長　後藤 康進

【第3部：質疑応答】

代表取締役社長 後藤 康進

取締役会長ファウンダー 田坂 正樹

金融アナリスト 三井 智映子 氏(MC)

■アーカイブ動画（YouTube）

セミナー本編（約60分）：https://www.youtube.com/live/x5TEJNcVktM

■質疑応答要旨

　Q：P板.comを立ち上げた原点は？

　A： 電子部品ECが存在しなかった時代背景を踏まえ、「大きな市場でありながらEC化されていない領域に挑戦する」ことを目的に起業しました。

　Q：宇宙・防衛・半導体など政策テーマとの関連性は？

　A： 開発・試作フェーズでの利用も多く、政策領域の案件にも幅広く採用されています。量産フェーズへの橋渡しが事業成長に寄与すると考えています。

　Q：求める人材像は？

　A： 取引先企業やユーザー企業からの転職者も多く、「ユーザーとして感じた課題を自ら改善したい」方を歓迎しています。将来の企業価値向上を共に考えるメンバーを求めています。

　Q：投資家が注目すべきポイントは？

　A： 創業以来20年以上蓄積してきた基板設計データは、AI時代において大きな価値を持つ資産です。これを活用した設計自動化や製造DXサービスの創出に可能性が広がっています。

　詳細な質疑応答内容は動画アーカイブにてご確認いただけます。今後も積極的な情報開示と対話を通じ、透明性の高いIR活動を推進してまいります。

【会社概要】

■株式会社ピーバンドットコム

「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。

所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F

代表取締役社長 ： 後藤 康進

X：https://x.com/pban_ir

IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html

note： https://note.com/p_ban_ir

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ピーバンドットコム

公式サイト：https://www.p-ban.com/corporate/

電話番号：03-3261-3431 　

E-mail：ir@p-ban.com

問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html

