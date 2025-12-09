こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【質疑応答公開】エミン・ユルマズ氏がゲスト解説、ピーバンドットコム登壇のIRセミナー、アーカイブ公開のお知らせ
プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、YouTubeライブにて配信された「投資WEB IRセミナー」に登壇いたしました。このたび、当日のアーカイブ動画を公開しましたのでお知らせいたします。
当日は、3部構成でエコノミスト エミン・ユルマズ 氏と金融アナリスト 三井 智映子 氏の市況解説や、代表取締役社長 後藤 康進の会社説明、質疑応答パートより取締役会長ファウンダー 田坂 正樹が参加し、成長戦略、政策テーマとの関連性、さらに当社が保有するデータ資産とAI活用の展望についてご説明いたしました。
■セミナー概要
日時：2025年12月4日（木）20:00〜21:00
形式：YouTubeライブ配信（約60分）
当日プログラム：
【第1部 市況解説】
エコノミスト エミン・ユルマズ 氏
金融アナリスト 三井 智映子 氏(MC)
【第2部：当社 会社説明】
代表取締役社長 後藤 康進
【第3部：質疑応答】
代表取締役社長 後藤 康進
取締役会長ファウンダー 田坂 正樹
金融アナリスト 三井 智映子 氏(MC)
■アーカイブ動画（YouTube）
セミナー本編（約60分）：https://www.youtube.com/live/x5TEJNcVktM
■質疑応答要旨
Q：P板.comを立ち上げた原点は？
A： 電子部品ECが存在しなかった時代背景を踏まえ、「大きな市場でありながらEC化されていない領域に挑戦する」ことを目的に起業しました。
Q：宇宙・防衛・半導体など政策テーマとの関連性は？
A： 開発・試作フェーズでの利用も多く、政策領域の案件にも幅広く採用されています。量産フェーズへの橋渡しが事業成長に寄与すると考えています。
Q：求める人材像は？
A： 取引先企業やユーザー企業からの転職者も多く、「ユーザーとして感じた課題を自ら改善したい」方を歓迎しています。将来の企業価値向上を共に考えるメンバーを求めています。
Q：投資家が注目すべきポイントは？
A： 創業以来20年以上蓄積してきた基板設計データは、AI時代において大きな価値を持つ資産です。これを活用した設計自動化や製造DXサービスの創出に可能性が広がっています。
詳細な質疑応答内容は動画アーカイブにてご確認いただけます。今後も積極的な情報開示と対話を通じ、透明性の高いIR活動を推進してまいります。
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト：https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431
E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
