À¤³¦½é¡¢¥Ý¥¹¥È5G¤Ë¸þ¤±¤¿AlN·Ï¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÎÆ°ºî¤ËÀ®¸ù ¡Á¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎAlN¤Î±þÍÑÎÎ°è¤òÅÅÎÏÊÑ´¹¤«¤éÌµÀþÄÌ¿®¤Ø³ÈÂç¡Á
È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
NTT¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Ãâ²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡ÊAlN¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÈ¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢AlN·Ï¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÎÆ°ºî¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇAlN·Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Î¹â¼þÇÈ¿®¹æÁýÉý¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤¿¹â¤¤ÀÜ¿¨Äñ¹³¤È¥Á¥ã¥Í¥ëÄñ¹³¤Î²ÝÂê¤ò¡¢ÅÅ¶Ë¡¾È¾Æ³ÂÎ³¦ÌÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ãÊÉ¤òÄã¸º¤¹¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÁØ¤È¹â¤¤ÅÅ»ÒÇ»ÅÙ¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¹½Â¤¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¹îÉþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AlNÈ¾Æ³ÂÎ¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¢¨2¡ËÍÑÅÓ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÌµÀþÄÌ¿®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤âÍË¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤Î±þÍÑÎÎ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ¡¡ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¡×¡Ë¤Ï¡¢Ãâ²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡ÊAlN¡Ë·Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄãÄñ¹³¹½Â¤¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¹â¼þÇÈ¿®¹æ¤ÎÁýÉý¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç»îºî¤·¤¿AlN·Ï¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Ï¡¢¥ß¥êÇÈÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÁýÉý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¹â½ÐÎÏ²½¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È5G»þÂå¤ÎÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤äÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Î¹âÂ®²½¤Ê¤É¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£NTT¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿AlN¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÊªÀÃÍ¤«¤éÅÅÎÏÊÑ´¹¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ°ºî¤â½é¤á¤Æ¼Â¾Ú¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢AlN¤Î±þÍÑÎÎ°è¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤ËÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡Ö71st IEEE International Electron Devices Meeting¡ÊIEDM 2025¡Ë¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
1¡¥ÇØ·Ê
¡¡¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÏÌµÀþÄÌ¿®¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹â¼þÇÈÅÅÎÏÁýÉý´ï¤ÎÃæ³Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤«¤é½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ëÌµÀþ¿®¹æ¤Î½ÐÎÏ¤È¼þÇÈ¿ô¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¡ÊÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤äÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Î¹âÂ®²½¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤Àä±ïÇË²õÅÅ³¦¡Ê¢¨3¡Ë¤È¹â¤¤Ë°ÏÂÅÅ»ÒÂ®ÅÙ¡Ê¢¨4¡Ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î5GÄÌ¿®¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×È¾Æ³ÂÎ¡Ê¢¨5¡Ë¤Ç¤¢¤ëÃâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGaN¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤¬¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È5G¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹â½ÐÎÏ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹â¤¤Àä±ïÇË²õÅÅ³¦¤ò¤â¤ÄÃâ²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡ÊAlN¡Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGa2O3¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×È¾Æ³ÂÎ¡Ê¢¨5¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËAlN¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÇºÇÂçµé¤ÎÀä±ïÇË²õÅÅ³¦¤ÈË°ÏÂÅÅ»ÒÂ®ÅÙ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â½ÐÎÏ¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ëJohnson¡Çs Figure of Merit ¡ÊFoM¡Ë¡Ê¢¨6¡Ë¤¬¡¢GaN¤Î5ÇÜ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥®¥ã¥Ã¥×È¾Æ³ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤ÃÍ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢AlN¤ÈGaN¤Î²½¹çÊª¤Ç¤¢¤ëÃâ²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊAlGaN¡Ë¤Ç¤Ï¡¢A£ìÁÈÀ®¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀÇ½»Ø¿ô¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢AlÁÈÀ®¤ò¹â¤á¤¿¹âAlÁÈÀ®AlGaN¡ÊAlN·ÏÈ¾Æ³ÂÎ¡Ë¤ò¥Á¥ã¥Í¥ëÁØ¡Ê¢¨7¡Ë¤ËÍÑ¤¤¤¿¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÅÅÎÏÁýÉý´ï¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆAlN¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ²½¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AlN¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ä¥·¥ç¥Ã¥È¥¡¼¥Ð¥ê¥¢¥À¥¤¥ª¡¼¥É¤ÎÆ°ºî¤ò¼Â¾Ú¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹È¾Æ³ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢AlN·ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ò¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ËÍÑ¤¤¤ëºÝ¡¢AlÁÈÀ®¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢ÅÅ¶Ë¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë½½Ê¬¤ÊÅÅÎ®¤òÎ®¤»¤Ê¤¤¡¢ÅÅÎ®¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥Í¥ëÁØ¤ÎÄñ¹³¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢AlÁÈÀ®¤¬75¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹âAlÁÈÀ®¤ÎAlN·Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¡Ö¹â¼þÇÈÆ°ºî¤Ïº¤Æñ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥µ»½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢AlN·Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Î¹â¼þÇÈÆ°ºî¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Îµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¡AlGaN¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÁØ¤Ë¤è¤ëÄãÄñ¹³¥ª¡¼¥ß¥Ã¥¯ÀÜ¿¨
¡¡½¾Íè¤ÎAlGaN¥Á¥ã¥Í¥ëÁØ¾å¤ËÅÅ¶Ë¤òÄ¾ÀÜ·ÁÀ®¤¹¤ë¹½Â¤¤Ç¤Ï¡¢AlÁÈÀ®¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤ÅÅ¶Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ãÊÉ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥ß¥Ã¥¯ÀÜ¿¨¡Ê¢¨8¡Ë¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Î¥É¥ì¥¤¥óÅÅÎ®ÃÍ¤¬Äã¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ãÊÉ¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅ¶Ë¤È¥Á¥ã¥Í¥ëÁØ¤Î´Ö¤ËAlÁÈÀ®¤ò½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤¿AlGaN¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÁØ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥ß¥Ã¥¯ÀÜ¿¨Äñ¹³¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢Ê¬¶Ë¥É¡¼¥×¥Á¥ã¥Í¥ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÄãÄñ¹³²½
¡¡½¾Íè¤ÎAlGaN¥Á¥ã¥Í¥ë¹½Â¤¤Ç¤Ï¡¢AlÁÈÀ®¤ò°ìÄê¤È¤·¡¢AlN¾ãÊÉÁØ¤ÈAlGaN¥Á¥ã¥Í¥ëÁØ¤Î³¦ÌÌ¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë2¼¡¸µÅÅ»Ò¥¬¥¹¤òÅÅµ¤ÅÁÆ³¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹âAlÁÈÀ®¤Ç¤Ï2¼¡¸µÅÅ»Ò¥¬¥¹Ç»ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥Á¥ã¥Í¥ëÄñ¹³¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¥É¥ì¥¤¥óÅÅÎ®ÃÍ¤¬Äã¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2¼¡¸µÅÅ»Ò¥¬¥¹¤ò¥Á¥ã¥Í¥ëÁØÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ãÊÉ¤âÄã¤¯¡¢¹â¤¤¥ª¥ó¥ª¥ÕÅÅÎ®Èæ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢AlÁÈÀ®¤ò·¹¼Ð¤µ¤»¤¿AlGaN¥Á¥ã¥Í¥ëÁØ¤òAlN¾ãÊÉÁØ¤ÈÅÅ²ÙÀ©¸æ²¼ÃÏÁØ¤Ç¶´¤ó¤ÀÊ¬¶Ë¥É¡¼¥×¡Ê¢¨9¡Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¹½Â¤¤ò¿·¤¿¤Ë¹Í°Æ¤·¡¢¥Á¥ã¥Í¥ëÁØÆâ¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤Î3¼¡¸µÅÅ»Ò¥¬¥¹¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥ã¥Í¥ëÄñ¹³¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥ª¡¼¥ß¥Ã¥¯ÀÜ¿¨Äñ¹³¤È¥Á¥ã¥Í¥ëÄñ¹³¤ÎÄã¸ºµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¹âAlÁÈÀ®ÎÎ°è¤ÎAlN·Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡ÊAlÁÈÀ®78¡ó¡¢85¡ó¡¢89¡ó¡Ë¤ò»îºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥ì¥¤¥óÅÅÎ®¤¬Äã¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿AlÁÈÀ®75¡ó°Ê¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥ª¡¼¥ß¥Ã¥¯ÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ëÀþ·ÁÀ¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÅÎ®¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¹â¤¤¥É¥ì¥¤¥óÅÅÎ®¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢AlÁÈÀ®85¡ó¤ÎAlN·Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡Ê¿Þ3¡Êa¡Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢500 mA/mm¤ò±Û¤¨¤ë¹â¤¤¥É¥ì¥¤¥óÅÅÎ®¡Ê¿Þ3¡Êb¡Ë¡Ë¤È¡¢109¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤¥ª¥ó¥ª¥ÕÅÅÎ®Èæ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Ï¹â¼þÇÈÆ°ºî¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿AlÁÈÀ®75¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëAlN·Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1 GHz¤ò±Û¤¨¤ë¹â¼þÇÈ¤Ç¤ÎÅÅÎÏÁýÉýÆ°ºî¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Êa¡Ë¡Ë¡£AlÁÈÀ®85¡ó¤ÎAlN·Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÎÏÁýÉý¤¬²ÄÇ½¤ÊºÇÂçÆ°ºî¼þÇÈ¿ô¡Êfmax¡Ë¡Ê¢¨10¡Ë¤¬¥ß¥êÇÈÂÓ¡Ê30 GHz ¡Á 300 GHz¡Ë¤Î79 GHz¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAlN·Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹âÃÍ¤Ç¤¹¡Ê¿Þ4¡Êb¡Ë¡Ë¡£¥Á¥ã¥Í¥ëÁØ¤ÎAlÁÈÀ®¤¬¹â¤¤¤Û¤É¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Î¹â½ÐÎÏ²½¤Ë¤ÏÍË¾¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¹Í°Æ¤·¤¿¹½Â¤¤Ï¡¢AlN¤¬ËÜÍèÍ¤¹¤ë¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹Àß·×»Ø¿Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢AlN·Ï¹â½ÐÎÏ¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Î±þÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆAlÁÈÀ®¤¬75¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëAlN·Ï¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Î¥ß¥êÇÈÂÓ¤Ç¤ÎÅÅÎÏÁýÉýÆ°ºî¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤äÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Î¹âÂ®²½¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¹¥È5G»þÂå¤ÎÌµÀþÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÂè°ìÊâ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤Î¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÎÂçÅÅÎÏÆ°ºî¤Î¼Â¾Ú¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤êÂçÅÅÎ®¡¦ÂçÅÅ°µ¤ÎÆ°ºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹½Â¤¤òÀß·×¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÌµÀþÄÌ¿®¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±þÍÑ²ÄÇ½¤ÊNTTÈ¯¤ÎAlNÈ¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥´ØÏ¢¤¹¤ë²áµî¤ÎÊóÆ»È¯É½
¡¦2022Ç¯4·î22Æü¡ÖÀ¤³¦½é¡¢Ãâ²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ò¼Â¸½ ¡Á¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎËÜÌ¿ÅÐ¾ì¡Á¡×
https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/04/22/220422a.html
¡¦2024Ç¯12·î10Æü¡ÖÃâ²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à·Ï¥·¥ç¥Ã¥È¥¡¼¥Ð¥ê¥¢¥À¥¤¥ª¡¼¥É¤ÎÅÅÎ®Í¢Á÷µ¡¹½¤ò²òÌÀ
¡½¡½ÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±Âç¤¤¯Á°¿Ê¡½¡½¡×
https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/12/10/241210a.html
È¯É½³Ø²ñ
³Ø²ñÌ¾¡§71st IEEE International Electron Devices Meeting¡ÊIEDM 2025¡Ë
²ñ¡¡´ü¡§2025Ç¯12·î6Æü¡Á10Æü
Âê¡¡Ì¾¡§First RF Operation of AlGaN-channel Polarization-Doped FETs with Average Al-content Over 0.75
Ãø¼ÔÌ¾¡§ Seiya Kawasaki, Masanobu Hiroki, Kazuyuki Hirama, Yoshitaka Taniyasu
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
¢¨1 Ãâ²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡ÊAlN¡Ë
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡ÊAl¡Ë¤ÈÃâÁÇ¡ÊN¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎ¡£AlÁÈÀ®¤¬50¡ó°Ê¾å¤Î¹âAlÁÈÀ®AlGaN¤ò´Þ¤á¤ÆAlN·ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ÈÁí¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨2 ¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹
ÅÅµ¤¤ÎÄ¾Î®¢Î¸òÎ®ÊÑ´¹¤äÄ¾Î®ÅÅ°µ¤Î¾º°µ¡¦¹ß°µ¡¢¸òÎ®¤Î¼þÇÈ¿ôÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦ÅÅÎÏÊÑ´¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£²ÈÅÅ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤äÅ´Æ»¡¢»º¶Èµ¡´ï¡¢ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨3 Àä±ïÇË²õÅÅ³¦
È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤ËÅÅ°µ¤ò¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÅÅµ¤Åª¤ÊÀä±ï¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤êµÞ·ã¤ËÅÅÎ®¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ëÅÅ³¦¶¯ÅÙ¡£¤³¤ÎÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¹âÅÅ°µ¡¦¹â½ÐÎÏ¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¡£
¢¨4 Ë°ÏÂÅÅ»ÒÂ®ÅÙ
¶¯ÅÅ³¦²¼¤ÇÅÅ»Ò¤¬ÅþÃ£¤Ç¤¤ëºÇÂçÂ®ÅÙ¡£ÅÅ»ÒÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¤¤Û¤É¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¡Ê¹âÂ®¡Ë¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¡£
¢¨5 ¥ï¥¤¥É¥®¥ã¥Ã¥×È¾Æ³ÂÎ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥®¥ã¥Ã¥×È¾Æ³ÂÎ
¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÅÅµ¤ÅªÆÃÀ¤ò·è¤á¤ëÊªÀÃÍ¡£¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃÍ¤¬Âç¤¤¤È¾Æ³ÂÎ¤Û¤ÉÀä±ïÇË²õÅÅ³¦¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¥·¥ê¥³¥ó¡ÊSi¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï1.1eV¡Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Ü¥ë¥È¡Ë¡£¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ìó3 eVÄøÅÙ¤ÈÂç¤¤¤¥·¥ê¥³¥ó¥«¡¼¥Ð¥¤¥É¡ÊSiC¡Ë¤äGaN¤Ï¥ï¥¤¥É¥®¥ã¥Ã¥×È¾Æ³ÂÎ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¥®¥ã¥Ã¥×¤òÍ¤¹¤ëGa2O3¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢AlN¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥®¥ã¥Ã¥×È¾Æ³ÂÎ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¢¨6 Johnson¡Çs Figure of Merit
¹â½ÐÎÏ¹â¼þÇÈ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÎÀÇ½»Ø¿ô¡£Àä±ïÇË²õÅÅ³¦¤ÈË°ÏÂÅÅ»ÒÂ®ÅÙ¤ÎÀÑ¤ËÈæÎã¤¹¤ë¡£
¢¨7 ¥Á¥ã¥Í¥ëÁØ
¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÆâÉô¤ÇÅÅÎ®¤ÎÄÌÏ©¤È¤Ê¤ëÈ¾Æ³ÂÎÁØ¡£¥²¡¼¥ÈÅÅ°µ¤Ë¤è¤ê¥Á¥ã¥Í¥ëÃæ¤ÎÅÅ»ÒÎÌ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎ®À©¸æ¤äÁýÉý¤ò¹Ô¤¦¡£
¢¨8 ¥ª¡¼¥ß¥Ã¥¯ÀÜ¿¨
È¾Æ³ÂÎ¤È¶âÂ°¤Î³¦ÌÌ¤ÎÅÅµ¤Äñ¹³¤¬Äã¤¯¡¢ÅÅÎ®¤¬ÁÐÊý¸þ¤ËÎ®¤ì¤ëÀÜ¿¨¡£
¢¨9 Ê¬¶Ë¥É¡¼¥×
AlGaN¤ÎÁÈÀ®¤ò¶õ´ÖÅª¤Ë·¹¼Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤Åª¤ÊÊÐ¤ê¡ÊÊ¬¶ËÅÅ²Ù¡Ë¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢3¼¡¸µÅÅ»Ò¥¬¥¹¤Þ¤¿¤Ï3¼¡¸µÀµ¹¦¥¬¥¹¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¡£
¢¨10 ÅÅÎÏÁýÉý¤¬²ÄÇ½¤ÊºÇÂçÆ°ºî¼þÇÈ¿ô¡Êfmax¡Ë
¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤¬ÅÅÎÏÁýÉý´ï¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¸Â³¦¤Î¼þÇÈ¿ô¡ÊÅÅÎÏÍøÆÀ¤¬1¤È¤Ê¤ë¼þÇÈ¿ô¡Ë¡£¹â¼þÇÈÁýÉý´ï¤äÌµÀþÄÌ¿®²óÏ©¤ÎÀß·×¤Ç½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¡£
