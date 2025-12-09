報道関係各位

学校法人立教学院（東京都豊島区、理事長：福田裕昭）は、12月20日（土）に立教大学池袋キャンパスにおいて、「池袋キャンパスオープンデイ2025」を開催します。

立教大学の冬の風物詩であるクリスマスイルミネーションのもと、地域の方々をはじめとする、立教学院に集う全ての人々を対象に、“立教のクリスマス”をテーマにした多彩なプログラムを実施します。国際色豊かな飲食の販売を行う「クリスマスマーケット」をはじめ、幻想的なキャンパスを学生のガイドで巡る「ナイトキャンパスツアー」、2026年4月に池袋キャンパスに新設される環境学部に関する講演会、特別映画上映会など、立教ならではの特別なプログラムを多数ご用意しています。楽しみながら立教の雰囲気を感じていただける、この日限りの特別なイベントです。皆さまのお越しをお待ちしております。

クリスマスイルミネーションが点灯した池袋キャンパス

＊日 時：2025年12月20日（土）12：30～20：00

＊場 所：立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区西池袋3-34-1）

※パンフレットは こちら を参照

＊入 場：無料、予約不要（一部ワークショップのみ事前申込必要）

プログラム

開会式および豊島区長×環境学部 特別講演（12：40～14：00、8号館1階8101教室）

クリスマスマーケット（12：30～20：00、11号館付近～鈴懸の径）

ソーセージ、ハンバーガーといった国際色豊かな飲食ブースが出店するほか、環境学分野における協定を結ぶ酪農学園大学（北海道江別市）のオリジナル乳製品・お菓子を販売します。









学生によるクリスマス特別ステージ（14：00～17：50、11号館地下1階AB01教室





ナイトキャンパスツアー（16：30～19：00、立教学院展示館前受付）

『道のただなか』上映会およびトークセッション

（16：30～上映会、17：30～トークショー、11号館3階A304教室）

ワークショップ（11号館1階）

キラキラLEDライトバルーンづくり（予約不要、14：00～19：00、参加費300円）

イルミネーションに映える、キラキラ光るLEDライトバルーンをつくります。

クリスマスフラワーアレンジメント（先着順予約制、フォームはこちら ※12/12申込締切）

クリスマススノードームづくり（先着順予約制、フォームはこちら ※空き枠があれば当日参加可能）