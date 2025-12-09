今年のグランプリが決定！「第28回CSOフォーラム２０２５」最終選考会を開催

特定非営利活動法人大阪NPOセンターCSOフォーラム2025 授賞者

社会に活力を与え、社会変革をめざす志のある個人、団体をサポートする認定特定非営利活動法人大阪NPOセンター（本社：大阪市中央区、代表理事：金井宏実）は、自ら社会課題を見出し、解決に取り組む個人や組織、企業の事業活動を評価し、表彰する「第2８回 CSOフォーラム２０２５」の最終選考会を開催し、同日に開催した表彰式にて授賞者を決定しました。





■最終選考会 選考結果について■

日時：２０２５年１１月２７日（木）１４：００～１７：４５

会場：QUINTBRIDGE（〒534-0024 大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 QUINTBRIDGE）

＜グランプリ＞ 賞金１００万円

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ（東京都）

【事業名】みんなの居場所「こども食堂」を全国に広げ、誰も取りこぼさない社会をつくる事業

URL：https://musubie.org/

＜準グランプリ＞ 賞金５０万円

株式会社NIJIN（東京都）

【事業名】オルタナティブスクール小中一貫校NIJINアカデミー

URL：https://www.nijin.co.jp/academy

＜ファイナリスト賞＞ 賞金１０万円

株式会社maemo atomo（大阪府）

【事業名】産前産後の課題解決に向けた運動プログラムの開発・提供

URL：https://maemo-atomo.com/

認定NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ（兵庫県）

【事業名】さまざまな困難を抱える女性や母子のための支援付き住宅「ウィメンズハウス」事業

URL：https://wn-kobe.or.jp/

株式会社balibali（大阪府）

【事業名】枯れないお花屋さん ～遠隔接客×在宅仕事の挑戦～

URL：https://liko.abpossible.com/

＜冠賞＞

■大阪青年会議所賞 副賞：JCI JAPAN TOYPへの推薦

株式会社balibali（大阪府）

■米国総領事インパクト賞 副賞：広報支援

一般社団法人Japan Baseball Innovation（大阪府）

【事業名】LIGAサマーキャンプin北海道

URL：https://jbi.amebaownd.com/

■大阪弁護士会賞 副賞：広報支援

認定NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ（兵庫県）

■大阪ロータリークラブ賞 副賞：賞金ならびに事業活動発表の機会の提供

一般社団法人Japan Baseball Innovation（大阪府）

大阪青年会議所賞

米国総領事インパクト賞

大阪弁護士会賞

大阪ロータリークラブ賞

＜CSOフォーラムについて＞

1997年に「大阪NPOアワード」としてスタートし、四半世紀以上の年月の中で応募者を含め3,000以上の企業・団体の皆様にご支援いただいている事業です。CSOフォーラムは、社会課題の解決を目指す人々が集い、共感し応援する場です。社会にインパクトを与えている事業にとりくむ個人、団体、NPO、企業を表彰し応援するとともに、参加者の活動をブラッシュアップする機会を提供しています。

CSO : 市民社会組織 Civil Society Organization

＜大阪NPOセンターについて＞

社会に活力を与え、社会変革を持つ志のある個人・団体・法人を多方面からサポートする民間のサポートセンターです。NPO法人などの設立・運営やソーシャルビジネスの起業支援、社会課題の解決につながる取り組みを表彰する表彰制度、多様な主体がつながる活動の場の提供やコーディネートなど、さまざまな取り組みを行っています。