HTBジルベスターコンサート特別企画「ピアニスト菊池亮太さんによるピアノワークショップ」開催決定！
ピアニスト菊池亮太さん
HTB北海道テレビは1997年より毎年大晦日に開催している「HTBジルベスターコンサート」を北海道唯一のプロ・オーケストラである「札幌交響楽団」と多彩なゲストのコラボレーションで2025年も開催いたします。この度、28回目を迎えるジルベスターコンサートのゲスト、ピアニスト菊池亮太さんをお招きし、未来の北海道のアーティストを応援するワークショップが実現しました。
HTBでは昨年より「みんなで子ども応援！」キャンペーンを立ち上げ、番組やイベントを通じて、子どもたちの学びや成長を応援するさまざまな企画を展開しています。
今回のワークショップは「みんなで子ども応援！」キャンペーンに菊池亮太さんが賛同くださったことで実現。北海道のアーティストと未来のアーティストを応援すべく、菊池亮太さんが楽しくピアノを弾くためのポイントや演奏の魅力を伝えます。初心者の方でも楽しめる内容で、ピアノ演奏も披露していただく予定です。
参加対象は北海道在住の中学生以下で、ピアノに興味を持つお子さまとなります（応募多数の場合は抽選となります）。この貴重な機会に、是非ご応募ください。
【実施内容】
「みんなで子ども応援！『菊池亮太ピアノワークショップ』」
卓越した技術と音楽性を持ちつつメディア出演、YouTube登録者数82万人超など多方面で活躍する菊池亮太さんが直接指導します。
※30分程度の予定
◆開催日時 2025年12月31日（水）午後
◆開催場所 札幌文化芸術劇場hitaru ※詳細は当選者へご案内いたします
【参加条件】
◆北海道在住の中学生以下の方
◆ピアノを演奏している方、またはピアノが大好きな方
※入場管理のため、同日開催の「2025 HTB ジルベスターコンサート」のチケットを購入の上でご参加をお願いします
※未就学児のご入場はお断りしております。
【募集人数】
１０名程度
※応募者多数の場合は抽選となります。当選、落選はHTBよりご連絡いたします。
【応募方法】
『2025 HTB ジルベスターコンサート』のホームページ内の応募フォームからご応募ください。
https://www.htb.co.jp/event/silvester2025/
【応募期間】
2025年12月10日(水)正午～12月22日(月)23時59分まで
◆菊池亮太プロフィール
4歳からピアノを始め、日本大学芸術学部在学中にアーティストサポートや楽曲提供を開始し東京オリンピックWeb CMの楽曲を担当。YouTube登録者数82万人、総再生回数4億回超。
サントリーホール、オーチャードホール単独公演やイギリスツアーは全公演SOLD OUT。大型音楽フェスにも多数出演。オーケストラのソリストとして2024年には日本人ソリスト初のガーシュウィンのコンチェルト全4曲を一晩で完奏に成功、2025年に2025年には新日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会にて、超絶技巧を要する難曲「ヒナステラ：ピアノ協奏曲第1番」を演奏。また自ら書き下ろした「菊池亮太：ピアノと管弦楽のための交響詩『トラベラーズファンタジア』」を東京交響楽団と世界初演を成功させた。
クラシック音楽で培った確かな技術と優れた即興力と編曲で幅広いジャンルを自在に演奏するスタイルが高く評価されている。
NHK「クラシックTV」「SONGS」などのメディア出演、月刊ショパン「菊池亮太のぶらり音楽さんぽ」連載など多方面で活躍中。
また、
抽選で50組100名の親子を「2025 HTB ジルベスターコンサート」にご招待します！
ぜひこの機会に、親子で「HTBジルベスターコンサート」の素敵な音楽を体感してください。
◆応募方法：「HTBonちゃんアプリ」の「送る・参加する」→「応募する」からご応募ください。
◆対象：中学生以下のお子さまとその親
◆応募締切：【12月16日（火）まで】
※未就学児のご入場はお断りしております。
※親子並んでの座席となりますが、券種、座席の指定はできません。
【2025 HTB ジルベスターコンサート 開催要項】
＜公演名＞
2025 HTBジルベスターコンサート
＜日 時＞
2025年12月31日(水)
開場:15時00分 開演:16時00分（終演：18時00分予定）
＜会 場＞
札幌文化芸術劇場 hitaru （札幌市中央区北1条西1丁目）
＜出 演＞
NAOTO（ヴァイオリン） 菊池亮太（ピアノ） 高橋茉椰（ソプラノ）
現田茂夫（指揮） 札幌交響楽団（管弦楽）
／依田英将（司会・HTBアナウンサー）
＜入場料金＞
プラチナ：10,000円／SS：7,500円／S：6,500円／A：5,500円／B:【完売】
中学生以下 SS、S席：1,500円／A,B席：500円 （全席指定・消費税込）
※未就学児入場不可
＜チケット販売＞
道新プレイガイド https://doshin-playguide.jp/ticket/detail/642
市民交流プラザチケットセンター（北1西1 札幌市民交流プラザ2階）
セイコーマート店内マルチコピー機（セコマコード：E25123101）
イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4378970001
チケットぴあ（Pコード：305-004）https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2527174
ローソンチケット （Lコード：12369）https://l-tike.com/
地下街HTBコーナー 011-241-0146
アサヒファミリークラブ事務局 011-251-0894
＜主催・企画・制作＞
HTB北海道テレビ
＜共 催＞
札幌文化芸術劇場 hitaru（札幌市芸術文化財団）／道新文化事業社
＜特別協力＞
札幌芸術の森／札幌交響楽団／エフエム北海道
＜特別協賛＞
株式会社アミノアップ
＜協 賛＞
北海道ポラコン株式会社／株式会社オカムラ／チュウケイ株式会社
＜後 援＞
北海道／札幌市／札幌市教育委員会
＜協 力＞
日本航空株式会社
＜概 要＞
HTBが贈る年末恒例の”北海道のジルベスターコンサート”。第28回目となる2今回は、クラシックからポップスまでジャンルにとらわれない音楽センス、華麗なパフォーマンスで人気を博すヴァイオリニストNAOTO、YouTubeチャンネル登録者数80万人超のピアニスト菊池亮太、そして札幌出身の「花綱のように美しい声を持つ逸材」と評されるソプラノ歌手高橋茉椰が、一夜限りのスペシャルなステージをお届けします。
ぜひ豪華メンバーによる「HTBジルベスターコンサート」で2025年の締めくくりを華やかに彩ってはいかがでしょうか。
＜公式サイト＞
https://www.htb.co.jp/event/silvester2025/