初回２０１７年から、今回４回目の新株予約権の第三者割当契約

株式会社セキド（本社・東京都新宿区、社長・関戸正実、証券コード：9878）の代表

取締役社長である関戸が、EVOファンドのラーチ会長を表敬訪問いたしました。

2025年12月5日の新株予約権行使開始を前にEVOファンド、ラーチ会長を表敬訪問し、マーケットの動向から大リーグのワールドシリーズにいたるまで幅広い話題について歓談いたしました。

代表取締役社長の関戸より、今回の第三者割当契約では韓国コスメ日本総輸入代理店事業のほか、この12月に新たに立ち上げた自社ブランド「hada to kokoro」の紹介。中期的に出店拡大を目指すコスメセレクトショップ「&choa!」、来年度を目途に開発中のAIシステムを導入した１号店の出店を目論む「無人店舗」など出店戦略についての説明。

これらコア事業を統合し、企画・製造・販売に卸しを加えた新しい形のコスメSPA構想実現のため重要な資金調達になる旨を伝えました。

EVOファンドのラーチ会長からは「当初より築き上げてきた実績に基づく信頼関係があるので、良い調達が出来ると期待しています。」と激励をいただきました。

これまで両社の培ってきた個人的関係を含む信頼関係により、終始和やかな歓談となりました。

