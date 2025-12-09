音楽とアバターでつながる、新しいファンクラブ体験。ファンクラブ連携メタバースアプリ「FANPLANET」に次世代ロックバンド「マカロニえんぴつ」の専用ワールドがオープン！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、2025年12月9日（火）にファンクラブと連携したメタバースアプリ「FANPLANET」（https://fanplanet.jp/）内にて、次世代ロックバンド「マカロニえんぴつ」のメタバース空間を公開いたしました。

はっとりのエモーショナルな歌声と、 キーボードの多彩な音色を組み合わせた壮大なバンドサウンドを武器に圧倒的なステージングを繰り広げる次世代ロックバンド「マカロニえんぴつ」。

リアルな世界を飛び越えて彼らのマカロックを響かせるべく、専用のメタバースワールドが誕生しました。

こだわりのガレージ風のオリジナル空間、その中央に設置された「マカロニの巨大トンネル」など、メタバースならではの演出が空間いっぱいに広がります。

空間内では、メンバーアバターとの交流や、写真・映像などのファンサイトコンテンツを楽しめるほか、楽曲を共有する「リスニングパーティー」を通じて、リアルとデジタルが溶け合う新しい“共存”をご体感いただけます。

今回、オープン記念として、以下のスペシャルメタバースアイテムを対象者にプレゼントいたします。

1. マカロニえんぴつオフィシャルファンサイト「OKKAKE」会員限定プレゼント

ロゴ入りオリジナルTシャツや、メンバーのステージアクションを再現したエモートなどのオリジナルメタバースアイテム。

2. Major 3rd Full Album『physical mind』購入者限定プレゼント

アルバムリリースを記念したオリジナルメタバースアイテム。

また、当社が推進するWeb3.0プロジェクトの一環として、エンターテインメントマーケットプレイス「Fanpla Market」にて、マカロニえんぴつの世界観と連動したアバターアイテムの販売を開始しました。

これらのアイテムは暗号資産「FPLトークン」を活用して入手可能です。FANPLANETでの体験とFanpla Market上のデジタルアイテムが連動し、音楽とファッションが交差することで、ファンの“表現”がより自由に拡張される新しい体験を提供します。

【Fanpla Market 取り扱いアイテム】

デジタルアセット（販売アイテム）：9点

デジタルアセット（フリーミントアイテム）：5点

■Fanpla Market ：https://fanplamarket.com

■マカロニえんぴつ アイテム一覧ページ：https://fanplamarket.com/collection/list?artistId=13

FANPLANETは、メタバース、Web3、ファンクラブを接続し、これまでのファン体験をアップデートするプラットフォームです。アーティストの世界観を反映した仮想空間の中で、ファン同士が音楽やコンテンツを共有し、共感を通じてつながり合い、関係を深めていきます。

従来のブラウザベースだったファンクラブをアプリ上で“空間化”することで、アバターによる交流、同時視聴やライブ参加、楽曲を聴きながらのリアルタイムコミュニケーションなど、より直感的で没入感のある体験を提供します。

さらに、当社が推進するWeb3.0プロジェクトと接続することで、体験の可能性を広げ、ファンとアーティストの関係性を新たなかたちで創出していきます。

「一人で楽しむ」から「みんなでつながる」へ。

そして、「応援」から「共創」へ。

よりコアなファンが集まるこの空間だからこそ、その“居場所”を可視化し、ファンとアーティストの関係を、より立体的に、よりリアルに拡張していきます。

【FANPLANET主な機能紹介】

■ファンクラブ体験を「空間化」

従来の“情報を受け取る場”だったファンクラブを、空間として体験できるステージへ進化。

ユーザーは「エントランス」から各アーティストの専用ワールドにアクセスし、音楽やコンテンツを通じてファン同士がリアルタイムでつながれます。

特別イベントや配信ライブが行われる「ライブエリア」では、エモート機能を使いながら盛り上がれる共鳴の場を提供。

さらに「マイルーム」では、取得したデジタルアイテムやアバターグッズを飾って、自分だけの空間を楽しめます。

■“一人で聴く”から“みんなで感じる”へ

Apple MusicやSpotifyの有料アカウントと連携し、同じプレイリストを他のファンと同時に聴きながら交流できる**「リスニングパーティー」機能**を搭載。

チャットやエモートで感動をリアルタイムに共有でき、ファン同士のつながりをより深めます。

再生回数は各ストリーミングサービスにも反映されるため、楽しむことそのものがアーティストの応援にもつながります。

■アバターとアイテムで広がるファン活動

FANPLANETでは、アバターを通じて自分らしさを表現できる仕組みを提供。

アーティストの世界観を反映したアバターアイテムの販売に加え、Fanpla Marketと連動した企画も順次展開予定です。リアルとデジタル、音楽とファッションを横断する新しい推し活体験を提案します。

FANPLANETは、「情報消費」から「共体験」へ。

音楽を通じて感情を共有し、空間を旅しながらファンとアーティストがつながる。

その輪の中に、Fanpla Marketを通じた新しいファンの楽しみ方が、広がっていきます。

FANPLANETアプリ概要

名 称： FANPLANET

配信方法： App Store、Google Playより配信

ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ： (C)Fanplus.inc

情 報 料 ： ダウンロード・基本利用無料

【サービスサイト】

https://fanplanet.jp/

【iOS版】

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/fanplanet/id6745313500

【Android版】

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fanplanet.app

「FANPLANETはスマートフォン専用となります。

推奨環境：iOS16.0以降/Android 10.0以降

※一部非対応のスマホ機種もございます。

※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

