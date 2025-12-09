株式会社TIGEREYE、ベクトルグループのOwned株式会社とパートナー契約を締結

株式会社TIGEREYE

2025年12月9日

株式会社TIGEREYE（本社：東京都中央区、代表取締役：上村 学、以下「TIGEREYE」）は、株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社であるOwned株式会社（東京都港区、代表取締役社長、石井翔、以下「Owned」）と、デジタル戦略領域におけるパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

■ パートナーシップ締結の背景と目的

Ownedは、ベクトルグループのネットワークと豊富な実績を活かし、企業のブランド戦略・コミュニケーション支援・クリエイティブ制作を包括的に手がけています。

一方、TIGEREYEは、AI・顔認証・データ解析を中心としたデジタルソリューションを通じ、クライアント企業の業務変革と価値創出を支援してきました。

今回のパートナー契約により、「企業の本質的価値をデジタルで最大化する」という共通理念のもと、両社の強みを融合。戦略立案から実装・運用までを一気通貫で支援する体制を構築いたします。

本提携により、Ownedのブランド戦略・発信力とTIGEREYEのデジタルテクノロジーとOwnedのブランド戦略・発信力が融合し、企業の価値創出と変革を加速させます。両社は引き続き、クライアント企業の課題解決および業界全体の発展に貢献してまいります。

■【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TIGEREYE

経営企画室

ホームページ：https://tigereye.ai/

電話番号: 03-6280-6762

メール: info@tigereye.ai