株式会社グッドスマイルカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐 厳太郎、以下「当社」）は、東宝株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松岡宏泰、以下「東宝」）と、本日、オリジナル玩具・フィギュア・グッズの展開を行う新会社「To-Smile株式会社」（以下「To-Smile」）を共同出資により設立することについて決定いたしましたので、お知らせいたします。

●設立を決定した背景と目的

当社は、代表作である2.5頭身のデフォルメフィギュア「ねんどろいど」や高品質なスケールフィギュアを通じ、多種多様なアニメ・ゲーム作品のキャラクターの魅力をカタチにしています。企画・製造から物流・販売までを一貫して手掛ける垂直統合型の体制と、グローバルな販売ネットワークを強みに、世界中のファンへ作品の魅力を届けています。当社の品質管理とものづくり技術は、国内外のファンから高い評価と支持を受けていると自負しており、お客様からの信頼を賜りながら、着実に市場での評価を積み重ねております。当社と東宝は、これまでもTOHO animationの作品を中心に、商品製造および販売における強固なパートナーシップを築いてまいりました。この度、両社の協業関係をさらに深化させ、TOHO animation作品やゴジラ等のIPの魅力を最大化するオリジナル玩具・フィギュア・グッズの展開を行う新会社To-Smileを共同設立いたします。

東宝グループは、さらなる成長と企業価値向上を目指し「企画&IP」「アニメーション」「デジタル」「海外」を成長戦略のキーワードとして掲げております。また、今年４月に公表した「中期経営計画2028」においては、IP及びアニメ関連ビジネスを引き続き成長ドライバーとして位置づけ、新たに「IP・アニメ事業」を独立したセグメントとするなど、事業基盤の強化を進めているところです。本件は、「IP・アニメ事業」の拡大に向けた戦略的施策として、東宝のライセンスおよびMD（マーチャンダイジング）事業の機能を強化することを目的としております。

To-Smileでは、東宝の持つIPプロデュース力および劇場流通網と、当社の持つ高度な製造ノウハウおよびグローバルな販売ネットワークを融合させます。作品の世界観を忠実に再現したオリジナル商品を、TOHOシネマズ等の国内劇場販路はもとより、北米・アジアを中心とした世界市場へも迅速に展開してまいります。

当社は、To-Smileを通じた機能強化により、グループ全体の事業の収益性を高めるとともに、世界中のファンへさらなる感動を届けることで、持続的な企業価値の向上を図ってまいります。