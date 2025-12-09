Shadow Desktop開発のアップデータ、国産セキュリティの発展に向け「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）」へ参画

アップデータ株式会社

法人向け国産セキュリティ対策ソフトウェアメーカーである、アップデータ株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：小川 敦）は、日本のセキュリティ産業の強化・育成を目的とした新たな枠組み「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（Nippon Cybersecurity Promotion Community：以下 NCPC）」の参画企業として、コミュニティ設立に参加したことをお知らせします。

NCPCは、国産セキュリティ製品・サービスの技術力と競争力の強化、そして日本のサイバー防衛力の強化に寄与することを目的とした企業連携コミュニティです。当社もその一翼を担い、日本のサイバーセキュリティの未来に貢献してまいります。

日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）設立について

2025年12月9日、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）は、サイバー攻撃の深刻化、国外製品への依存、デジタル貿易赤字の拡大など、国内外における環境変化を背景に、国内のセキュリティ産業が抱える課題に対応するため、「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）」を設立しました。

コミュニティ概要

アップデータはデータレスクライアントを開発・提供してきた知見を活かし、産業振興へ寄与

当社はデータを端末に残さないデータレスクライアント製品「Shadow Desktop」を開発・提供する企業として、国産セキュリティの役割拡大に取り組んでいます。

これまでの活動を通じて形成してきた知見を、NCPCを通じて多くの企業・団体と共有し、国産サイバーセキュリティ産業の発展に寄与してまいります。

