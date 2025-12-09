スント アンバサダー吉住友里 選手 Chiangmai Thailand by UTMB 優勝のお知らせ

Suunto Oy

SUUNTO Japan合同会社（東京都渋谷区神南一丁目11-4）は、このたびタイ チェンマイで開催されたHOKA Chiang Mai Thailand by UTMB 2025で、１１月３０日開催の「INTHANON 20」においては女子総合優勝、１２月５日開催の「ELEPHANT 100」においても、女子総合３位の輝かしい結果となりました。

暑さとアップダウンが続く過酷なコースの中、揺るがない集中力と力強い走りでフィニッシュまで駆け抜けた姿は、多くのランナーに勇気とインスピレーションを与えてくれました。

吉住友里選手コメント：

レースを振り返って

「去年はレース中に怪我をして無念のDNFだったので、今年は必ずリベンジしたいと去年もサポートしてくれた2人と一緒に挑みました。結果、今年は怪我なく、良いレースができ、女子総合3位に入ることが出来て、とても嬉しかったです。前半はトップ争いに絡めたこともこれからに繋がります。」

使用モデルについて：

「SUUNTO RACE 2は、画面がとても見やすく、ナビゲーションがわかりやすいです。また、ルートを入れておくと、登りや下りに入る時に〇〇km, D+-〇〇mと表示で教えてくれるのですごく助かります。これからもSuunto athleteとして活躍出来るように頑張っていきます。」

Suunto RACE 2は、1.5インチの大画面スクリーンと466×466ピクセルの超高解像度ディスプレイを搭載し、鮮明な映像とシャープなディテールを実現しました。最大輝度は2,000ニットに達し、常時表示にも対応。直射日光下でも視認性を確保し、ランナーが必要な情報を瞬時に確認できます。さらに、LTPO技術により常時表示モードではリフレッシュレートを1Hzまで低減し、バッテリー効率を高めながら重要なデータを常に表示します。狭額縁設計による広い表示領域は、没入感と操作性を一段と高めています。ご活用ください。

SUUNTO RACE 2

発売日：2025年9月16日

価格：

ステンレススモデル 85,800円（税込）

チタンモデル 99,000円（税込）

1936年、フィンランドの発明家トゥオマス・ヴォフロネンは、自らの開発したフィールドコンパスによって、精密なナビゲーションの新基準を築きました。このコンパスは、当時のどの手持ちナビゲーションツールよりも強力で安定し、精度においても優れていました。これが、過酷なフィンランドの自然環境に耐えるために生まれた製品群の第一歩となりました。

それから近100年、トゥオマスの革新精神はSuuntoの進化を牽引し続けています。歴史的なダイビングコンピューターや高高度の腕時計型高度計、そして現代のGPSウォッチに至るまで、Suuntoは世界中のアウトドア愛好者にとって信頼のパートナーであり続けています。私たちの使命は、探検家、アスリート、そして週末の冒険者たちをサポートすること。彼らに、深く潜り、高く登り、人間の限界に挑戦するためのツールを提供し続けることです。