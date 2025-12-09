【ニトリ】クリスマスギフトに美容家電はいかが？特別仕様のラッピング袋プレゼントキャンペーン実施中！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）では、12月8日（月）より対象の美容家電をご購入いただいたお客様にギフト用のラッピング袋を無料でプレゼントするキャンペーンを実施いたします。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/kaden/beautyappliances/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/kaden/beautyappliances/)

大切な人へのクリスマスプレゼントはお決まりですか？「クリスマスや年末のギフト選び、何を贈れば喜ばれるか迷ってしまう」「特別感のあるギフトをスマートに用意したい」――

大切な人への贈り物に悩むあなた、確かな効果をお手頃価格で叶えるニトリの美容家電はいかがですか？ニトリでは対象の美容家電をご購入いただいたお客様に、オリジナルのギフト用ラッピング袋をプレゼントするキャンペーンを実施します。

■キャンペーン概要

＜キャンペーン期間＞

2025年12月8日（月）～2025年12月25日（木）

＜対象商品＞

・税込8,990円以上のドライヤー

・税込4,990円以上のフェイススチーマー

※アウトレット品は対象外です

＜内容＞

ご購入1台につきラッピング袋1枚プレゼント

・ドライヤー用（ネイビー／グレーの2色）

・フェイススチーマー用（グレーのみ）

＜対象店舗・サービス＞

全国のニトリ店舗、デコホーム、ニトリネット（公式通販サイト）でのご購入が対象となります。

ラッピング袋をご希望されるお客様は、レジで対象商品ご購入後にレシートをお持ちの上サービスカウンターへお申し付けください。

※ニトリネットでご購入の場合は、販売ページにてラッピング袋の要否をお選びください。

※数量には限りがあります。ラッピング袋の在庫が無くなり次第終了となります。

※ラッピングはお客様ご自身で行っていただくようお願いします。

ニトリの美容家電を大切なあの人にプレゼントしませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■一部対象商品のご紹介 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ナノうるおいミスト美髪ドライヤー(NL701)

【価格】14,900円

【カラー】ホワイト、ダークグレー、モカ

※モカはデコホーム限定カラー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400002081s/

【商品名】高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤー (NY281)

【価格】8,990円

※1/5までの期間限定価格（通常価格9,990円）

【カラー】ホワイト、ダークグレー、モカ

※モカはデコホーム限定カラー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400004092s/

【商品名】フェイススチーマー2

【価格】4,990円

※1/5までの期間限定価格（通常価格5,990円）

【カラー】ホワイト、ダークグレー、モカ

※モカはデコホーム限定カラー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/8303081s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

▼特集ページ

https://www.nitori-net.jp/ec/feature/kaden/beautyappliances/