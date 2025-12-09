ログラス、東証改革に対応するIR専門AIソリューション「Loglass AI IR」を提供開始

株式会社ログラス

株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役：布川 友也、以下 当社）は、「Loglass AI IR」を、本日より正式に提供開始します。「Loglass AI IR」は煩雑なルーティンワークであった従来のIR業務を効率化し、投資家との対話の質を向上するAIソリューションです。さらに、近年複雑化しているIR業務の負担を減らし、IR担当者の戦略的な活動を支援します。

Loglass AI IR 製品紹介ページ：https://www.loglass.jp/ai-ir

■新サービス提供の背景と市場の課題

昨今、日本企業のIR部門はかつてない変革の波に直面しています。

東京証券取引所から上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営」の要請がなされ、各上場企業においてもその取り組みが進み、IR部門は情報開示を担当してきた従来の役割から、企業価値向上を目的とした「投資家との対話の質の向上」への転換を実質的に義務付けられています。

日本IR協議会が2025年8月に公表したIR実施企業へのアンケート結果※では、東証の要請後、IRに対する意識が「高まった」と回答した割合は、IR担当部門で82.5%、社長/CEOで77.0%、取締役会で72.4%、CFOで70.9%と、経営層・実務部門のいずれも7割を超える極めて高い水準に達していることからも、企業内でのIRの重要性の高まりが伺えます。

一方で、ESG対応や非財務情報開示など、IR業務自体が複雑化・多様化しており、限られたリソースの中でIR活動の効率化と質の両立が喫緊の課題となっています。

こうした課題を解決し、IR担当者がより戦略的な活動に注力できる環境を提供するため、IR専門のAIソリューションとして「Loglass AI IR」を提供いたします。

なお、今回提供する「Loglass AI IR」は、2025年9月に発表した「Loglass AI Agents」構想を構成する第一弾のサービスとなります。

※ 日本IR協議会 第32回「IR活動の実態調査」（2025年）(https://www.jira.or.jp/download/survey/202506_summary.pdf)

■「Loglass AI IR」の概要と特徴

「Loglass AI IR」は、議事録の自動作成にとどまらず、面談前の準備、振り返り、社内レポートまで、IR業務全体の生産性向上を支援する、AIソリューションです。 本サービスでは、投資家との面談前の準備から面談後の分析・報告までをワンストップで一元管理することが可能です。

＜機能特長＞

１. 過去の文脈を瞬時に検索できる「投資家データベース機能」

投資家の情報（運用資産額、投資スタイル、保有状況など）に加え、過去の対話ログを一元管理できます。

メールや個人の記憶に散在しがちな対話履歴をデータベース化することで、担当者が代わっても「過去に誰がどう回答したか」という文脈を瞬時に把握可能。属人化を解消し、一貫性のある対話を実現します。

２. 手直し不要の精度で工数を90%削減する「Q&A議事録機能」

IR特化型の生成AIにより、手直し不要の「実務レベル」の精度で議事録を自動作成します。

日英両対応の書き起こしに加え、重要なQ&Aの抽出・要約までを自動化。従来、録音の聞き直しや修正に費やしていた膨大な「作業工数」を90%以上削減し、本来注力すべき戦略業務への時間を創出します。

３. 経営判断を加速させる「分析・レポート機能」

投資家の関心テーマや懸念点の傾向を可視化し、報告作業をサポートします。

従来「肌感」で語られがちだった投資家の声を、客観的なファクト、データとして経営層へフィードバックすることで、企業価値向上に向けた迅速な意思決定を支援します。

■事業責任者 盛川皓介のコメント

日々、投資家との対話に向き合う中で、膨大な議事録作成や情報整理といった「作業」に忙殺され、本来注力すべき戦略立案に時間を割けないという、歯痒い思いをされているIR担当者様を数多く見てまいりました。

「Loglass AI IR」は、AIが全対話を自動で書き起こし、データベース化します。また、対話と投資家属性を紐づけることで、傾向やインサイトを誰でも即座に把握できるようになります。

皆様を孤独な「作業」から解放し、蓄積された対話を武器に、市場との信頼関係を築く「攻めのIR」へと転換できるよう、我々も全力で伴走してまいります。

