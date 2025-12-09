スパイダープラスのS+Reportが清水建設の設備試運転帳票に対応！

スパイダープラス株式会社

建設DXサービス「SPIDER+」を提供するスパイダープラス株式会社（以下、当社）は、当社のデジタル帳票機能をメインとした「S+Report」が、清水建設株式会社（以下、清水建設）の全面的な支援のもと、同社現場での試行を経て設備試運転帳票に標準対応し、本格的に導入されることをお知らせいたします。

清水建設名古屋支店での先行導入プロジェクトでは、残業時間の削減や是正確認業務の効率化など、顕著な成果を確認しております。

導入の背景と目的

建設現場では、試験記録などの帳票が元請会社や設備工事会社ごとに異なる書式で運用されることが多く、各検査担当者が現場で検査を実施し、その記録を事務所に戻ってから元請会社指定の書式に転記して、関係者へ提出するのが通例でした。

また検査担当者は複数に分かれて検査を実施する場合もあるため、試験記録を一つに統合する手間が発生し、時間を要してしまうことが課題となっていました。特に設備協力会社より帳票の共通化を望む声が多く寄せられていました。

こうした課題解決のため、清水建設の「名古屋丸の内一丁目計画」において、設備試運転帳票を「S+Report」でデジタル化する試行を実施しました。その結果、清水建設の担当者、設備協力会社、そして施主のそれぞれにおいて、生産性向上に繋がることを確認し、このたびの本格導入に至りました。

＜S+Report導入による改善効果＞

■帳票の完全デジタル化と現場で試験記録の作成が完了

- これまで紙やPDF、Excelで行っていた試験記録の作成が、クラウド上で共有されるため、複数の端末で同時作業が可能。- 指定の帳票と同じビジュアルのままデジタル化が可能となるため、現場で試験記録の作成が完結。帳票への転記が不要になった。- 設備試運転帳票にはあらかじめ試験諸条件（検査対象や室名等）を入力しておくことが可能。事前に書式に記入しておけるため、現場で手入力する項目を極力削減することも可能。

■リアルタイムの是正報告と業務効率化

- 同時作業が可能となることで、オンタイムでの是正報告と確認が実現。- 設備協力会社が検査の後、効率的に指摘を是正することで、即日是正確認まで完了することも可能。是正書類の出力が削減できる。- 検査の後日に是正確認を目的とした現場に出向く回数削減にも貢献。

■竣工前の残業時間の大幅な削減

- 現場での待ち時間や書類作成時間が削減され、設備協力会社の残業時間抑制に貢献。- 清水建設の担当者においても、電気・衛生・空調各社の是正資料の統合作業が不要になり、繁忙期となる竣工前の業務軽減と残業時間の削減に貢献。

■顧客満足度の向上

【今後の展望】

- 軽微な指摘に対しては、検査同日に是正の確認まで実施できるため、施主にも良い印象を与えた。

清水建設：

今回のS+Report活用で得られた効果を元に、清水建設現場におけるデジタル帳票活用の標準化を推進します。ステークホルダーの皆様により高い信頼と感動をお届けできるよう、これからも邁進していきます。

スパイダープラス：

当社は、自社のサービス提供を通じて「建設業界全体の生産性向上を実現することで、建設業界で直接的・間接的に働く人が増える社会」を目指しております。

今後も清水建設様を始めとする各社との強固なパートナーシップを通じた機能改善を続け、建設業従事者が「働きがいをもって仕事の喜びを大きくしていくこと」の実現に貢献してまいります。

【S+Reportとは】

建設現場で使われる帳票を見た目そのままにデジタル化したもの。ペーパーレス化による設備性能検査の効率化と、検査実施から報告までの現場完結により、生産性向上を実現します。

S+Reportの特徴・機能概要について詳しくは以下をご覧ください。

https://spider-plus.com/functions/s-report/